Тед Търнър и Джейн Фонда

Медийният магнат и филантроп Тед Търнър, основател на CNN и пионер на 24-часовите телевизионни новини, почина в сряда. През дългата си кариера той се превръща в човек, който напълно променя начина, по който хората получават и следят информация.

В личния му живот особено внимание привлича връзката му с актрисата Джейн Фонда, която се превръща в една от най-обсъжданите в САЩ през 90-те години.

Джейн Фонда реагира много емоционално на смъртта на Тед Търнър и го описа с голяма обич и уважение. Тя каза, че той е бил „страстен, романтичен, умен и забавен човек“, който е променил живота ѝ.

Тя също подчерта, че въпреки развода им, го е обичала „с цялото си сърце“ и го нарече свой „любим бивш съпруг“, като изрази тъга и признателност към него след смъртта му.

Тед Търнър – два пъти разведен баща на пет пораснали деца – започва да се среща с Фонда през 1989 г. Двамата сключват брак през 1991 г. и бързо се превръщат в символ на съчетанието между медиен свят и Холивуд.

„В началото изобщо не се разбираха. Всъщност дори не се харесваха“, спомня си бившият президент Джими Картър, техен близък приятел. „Чух това и от двамата. Месеци по-късно решиха да опитат отново и се превърнаха в една от най-забележителните романтични връзки, за които съм чувал.“

Двамата остават заедно десет години, преди да се разделят. По-късно причините за разрива им често са коментирани – от различия в начина на живот до лични промени, включително и нейното обръщане към християнството. Според близки до двойката обаче причините са били по-сложни и свързани най-вече с трудностите да съвместят два коренно различни начина на живот.

Фонда по-късно признава, че връзката е била дълбока, но трудна за поддържане:

„Никога няма да обичам някого така, както обичам него. Но не можех да продължа да живея в неговия свят до края на живота си“, споделя тя. „Знаех, че в един момент ще погледна назад и ще съжалявам за нещата, които не съм направила за себе си.“

Раздялата се отразява тежко на Търнър.