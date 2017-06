Скрито послание или случайност: Елизабет II се накипри като... Европейския съюз (СНИМКИ)

Кралица Елизабет подписа закона, който ще задейства Брекзит

Some people say the hat Queen Elizabeth II wore to her Parliament speech bore striking similarities to the EU flag https://t.co/fma9jx8YEQ pic.twitter.com/uGZ3yPHz8E — CNN International (@cnni) 21 юни 2017 г.

Queen Elizabeth II sets out the agenda for Theresa May's new government https://t.co/as1Ct6N2rk pic.twitter.com/ABionVpZHM — Bloomberg (@business) 21 юни 2017 г.

La historia de cuando Abdullah pidió a Elizabeth II que levantara el pie del acelerador. 😂😂😂http://t.co/aCWWDYOiGW pic.twitter.com/pByAPv8jhV — Alberto RFC (@albertorfc) 28 януари 2015 г.

Queen Elizabeth II is accompanied by Foreign Minister Wu Xuegian to a state reception in Pekin during her visit to China October 1986 pic.twitter.com/gwgC3Ia7XG — Leszek Czernek (@LeszekCzernek9) 24 февруари 2017 г.

Съвпадение или скрито послание?възбуди социалните мрежи, след като днес, съобщи Дневник Речта на кралицата по традиция очертава приоритетите на новото правителство и депутатите тепърва трябва да гласуват одобрение за тях.на заседанието и макар премиерът Тереза Мей да настоява от месеци, че Великобритания ще се раздели окончателно с ЕС и че е по-добре разводът да завърши без сделка, отколкото с лоша сделка за Лондон,. В речта си тя остави отворена вратата за преговори с Брюксел, а облеклото ѝ само подсили това впечатление.Кралица Елизабет бе облечена в синьо, а цветята на шапката ѝ имаха жълти тичинки и. Приликата бе забелязала дори от медии като евроскептичния Daily Mail. Като държавен глава британският монарх се въздържа от заемането на позиция по политически въпроси.оставането в ЕС.Преди референдума миналата година таблоидът The Sun публикува на първа страница заглавие, чеи оплакване пред медийния регулатор. След допитването кралицата коментира лаконично "Още съм жива"."Също както когато настоя да шофира и да вози саудитския крал! Дискретна кралска политика", коментира в "Туитър" политологът от Лондонската школа по икономика Саймън Хикс. Споменатата случка се е развила през 1998 г., когато покойният саудитски крал Абдулла (тогава все още престолонаследник) е посетил кралицата в Балморал и бе разказана в книгата на британския дипломат Ширърд Каупър-Коулс "Ever the Diplomat: Confessions of a Foreign Office Mandarin."Предлагайки да разведе принц Абдулла из имението с кола,и подкарала автомобила. Кралица Елизабет обаче е карала военен камион по време на службата си във Втората световна война и тесните шотландски пътища не са могли да я стреснат за разлика от принца, който чрез преводача си я помолил да намали скоростта и да внимава в шофирането. Двадесет години по-късно жените в Саудитска Арабия все още нямат право да шофират.Кралицата не за пръв път прибягва до отправяне на послания чрез облеклото си. През 1960 г. тайландският крал е удостоил Елизабет Втора с най-висшия орден на страната, а дванадесет години по-късно при посещение в Банкок, в каквито е и орденът, разказва телевизия CBC.В Япония през 1975 г.. През 1986 г., когато става първият британски монарх, посетил Китай, Елизабет Втора е с рокля с избродираниПрез 1983 г., когато посещава президента Роналд Рейгън в Санта Барбара,– дискретен знак на благодарност за подкрепата на САЩ във Фолклендската война. "Ако излиза от парламенти по света или се среща с лидери от Общността на нациите, тя ще се облече в бледолимоново или светъл корал, или друг ярък цвят, за да се отличава в тълпата.– лицето ѝ трябва да е напълно видимо, но перфектно рамкирано. Мисля, че тя използва гардероба си много, много ефективно в общуването със света", коментира пред в. "Гардиън" кралският историк Хюго Викърс.