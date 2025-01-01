Дървеният ковчег на бившия император на Свещената Римска империя Ото Велики, който е сериозно ерозирал в катедралата в Магдебург през последното хилядолетие, ще бъде заменен с нов от титан и злато, решиха властите в германската провинция Саксония-Анхалт, пише ДПА.

Новият ковчег ще бъде изработен от бижутерката Силке Трекел, реши комисия, назначена от културната фондация на провинцията.

Новият дизайн олицетворява „стабилност, дълголетие и естетическа благородност“, пояснява комисията.

„Новата форма изразява едновременно динамизъм, модернизация и прогрес в духа на Ото“, се казва още в изявлението. Върху новия ковчег ще бъде изобразена стилизирана императорска корона.

Ото I е роден през 912 г. и умира през 973 г. Погребан е до съпругата си Едит от Англия, която умира през 946 г. Нейният ковчег е преработен преди 15 години след подобен конкурс.

Ото е коронован за император на Свещената Римска империя в Рим през 962 г., а през 968 г. основава архиепископията на Магдебург. През 2024 г. е установено, че ковчегът му е в силно увредено състояние.

Силке Трекел е завършила художественото училище в източния град Хале. За изработката на новия ковчег ще й помагат 10 други възпитаници на училището, уточнява ДПА.