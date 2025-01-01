Районен съд Дупница наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 9 месеца, по отношение на подсъдим, който се призна за виновен в кражба на велосипед от блок в ж.к. „Дупница“. Съдът одобри споразумението постигнато между Районна прокуратура, защитата и подсъдимия, съобщиха от Районния съд в Дупница.

Подсъдимият, който е на 38 години, се признава за виновен в това, че на неустановена дата, в периода от февруари 2025 г. до 3 март 2025 г. в град Дупница, от общо помещение на 9- тия етаж в жилищен блок в ж.к. „Дупница“, е отнел велосипед на стойност 550 лева с намерението противозаконно да го присвои.

Деянието е извършено в условието на опасен рецидив след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на „лишаване от свобода" не по малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК и е бил осъждан два пъти на „лишаване от свобода" за умишлени престъпления от общ характер, като за поне едно от тях изпълнението не е отложено по реда на чл. 66 от НК.

Наложеното от Районен съд Дупница наказание „Лишаване от свобода” за срок от 9 месеца следва да се изтърпи при първоначален „строг“ режим. Подсъдимият М. И. е съгласен и ще заплати по сметка на ОДМВР-Кюстендил направените по делото разноски в размер на 648,50 лева за изготвяне на експертиза.

Определението на РС – Дупница е окончателно и не подлежи на обжалване.