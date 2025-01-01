Вътрешният министър Даниел Митов разписа заповед, с която се отпускат по 400 лева бонус за Коледа на всички полицаи и служители на МВР.

Коледната добавка идва на фона на безпрецедентно вдигане на заплатите в системата на МВР с над 50%, информира "Сега". Сумата важи както за полицаите, така и за администрацията в МВР. Без 400 лева ще останат само отстранените и тези, които са имали наказания през тази година.

Заповедта е традиционна за МВР. Подобни издадоха през последните 2 години и предшествениците на Митов Атанас Илков и Калин Стоянов.