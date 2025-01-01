57-годишен шофьор на тежкотоварен камион беше задържан в Попово, след като пътна проверка установи, че управлява под въздействието на наркотични вещества, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Търговище.

Инцидентът е от 25 ноември около 20:00 ч. на път III-204, в района на бензиностанция „Петрол“. Полицейски екип спрял за проверка влекач „ДАФ ХФ 460 ФТ“ с полуремарке „Кроне“, и двете с великотърновска регистрация. Камионът е фирмена собственост, а зад волана бил 57-годишен мъж от Свищов.

При тест със специализираното техническо средство „Dräger Drug Test 5000“ е отчетена положителна проба за амфетамин. На водача е взета и кръвна проба за химически анализ.

Шофьорът е задържан в РУ–Попово за срок до 24 часа. Образувано е бързо производство по чл. 343б, ал. 3 от Наказателния кодекс.