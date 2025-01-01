Прокуратурата привлече към наказателна отговорност 35-годишен мъж, счупил ребра на 84-годишния си дядо в София, съобщиха от обвинението.

На 24 ноември в апартамент, обвиняемият е удрял с ръце и крака на главата и тялото на дядо си.

Трагедия в семейство в столичния квартал „Люлин“: Мъж преби жестоко майка си

Вследствие на ударите му причинил телесна повреда, изразяваща се в счупване на девето и десето ребро в ляво и рани и оток на лявата предмишница.

За представлението се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до 3 години.

Мъжът е задържан за 72 часа, като предстои да му бъде поискан постоянен арест.