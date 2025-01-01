Извършени са над 400 проверки по места, които се намират в близост до реки и дерета. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Иванов по темата за проектите на ДНСК и Агенцията по геодезия във връзка с извършени евентуални незаконни строителства по речни корита.

Иванов поясни, че са проверени водни обекти, имоти, сгради и преместваеми обекти. „Резултатите са следните - част от имотите, около 30 броя, не се установи извършено строителство. Относно обектите, които се оказаха от 4, 5 и 6 категория, преобладаващата част от строителството им е върху реки, дерета и други водни обекти в цялата страна“, допълни той.

И подчерта, че това е извършено въз основа на няколко документа, от които са се възползвали съответните администрации, а именно подробни устройствени планове, одобрени от кметовете на общини или общински съвети. „Голяма част от плановете не са съгласувани със съответните Басейнови дирекции или регионалните инспекции по околна среда и води, като част от тях са били процедирани преди влизане в сила на Закона за водите“, допълни Иванов.

Министърът подчерта, че част от деретата и реките не са нанесени в кадастралните карти като такива, което е проблем, какъвто се оказа и на курортното селище „Елените“.

От Министерството на регионалното развитие и благоустройство предлагат действия и мерки, които да се предприемат от институциите, за да няма ситуации като в „Елените“. Ето какви са те:

► Басейновите дирекции към МОСВ да възложат изработване на специализирани кадастрални карти за определяне на границите на водните обекти на заливаемите площи и да осигурят публичен достъп до тях;

► Басейновите дирекции към МОСВ служебно да уведомяват общините за границите на водните обекти и ограниченията върху собствеността и застрояването на имоти върху тях;

► Предлагат и законодателно изменение в Закона за водите - да се забрани разполагането на сгради и стопански постройки, а в случай, че се установят поземлени имоти в границите на принадлежащи към реките земи - да се предприемат мерки за придобиването им от държавата.

► За да бъдат предотвратени подобни инциденти, каквита на „Елените“ и „Царево“ - местните власти и басейнови дирекции да работят в синхрон.