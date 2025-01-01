Актьорът от поредицата „Бандата на Оушън“ Майкъл ДеЛано почина на 84-годишна възраст, предаде Independent.

Актьорът и певец, който изигра ролята на управителя на казиното във филма за обир от 2001 г. на Стивън Содърбърг, е получил сърдечен удар и е починал на 20 октомври в болница в Лас Вегас.

Новината за смъртта му беше съобщена от съпругата му Жан ДеЛано, с която са били женени 28 години, в интервю за The Hollywood Reporter.

ДеЛано живееше в Лас Вегас от 1992 г. и до неотдавна пееше като редовен изпълнител в емблематичния Dispensary Lounge, където в неделя (30 ноември) ще се състои честване в негова памет.

Преди да се появи в „Бандата на Оушън“ и продължението от 2004 г. „Бандата на Оушън 2“, ДеЛано участва в ролята на пожарникар заедно с Джеймс Друри и Ричард Джекил в сериала на ABC „Firehouse“.

Феновете ще го разпознаят и с ролята му на Джони Вентър в ситкома на CBS от 70-те години „Rhoda“. Участвайки в 11 епизода през третия и четвъртия сезон (1976–1978), ДеЛано изиграва един от ухажорите на Рода, след като тя се разделя със съпруга си Джо Джерард (Дейвид Гроу).

Той има и постоянна роля в краткотрайния сериал на NBC от 1979 г. „Supertrain“, в който се превъплъщава в Лу Аткинс.

Роден във Вирджиния и израснал във Филаделфия, ДеЛано е бил редовен танцьор в предаването Dick Clark’s American Bandstand и е служил като парашутист в армията на САЩ.

През 1960 г. подписва договор със Swan Records и се изявява под името Кий Ларсън, записвайки песни като „A Web of Lies“ и „A Little Lovin’ Goes a Long, Long Way“.

Съпругата му разказва, че той избрал сценичното си име ДеЛано, след като видял неонов надпис на хотел с това име.

Той оставя след себе си съпругата си, дъщеря си Бри, внуците си Майкъл и Линкълн и внучката си Джаксън.