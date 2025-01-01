Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков призова да не се правят прибързани изводи за край на войната в Украйна, предаде ТАСС.

„Изчакайте. Засега е прибързано да се говори така“, заяви Песков, коментирайки твърдението, че страните никога досега не са били толкова близо до сключването на мирно споразумение.

Зеленски: Готов съм да продължа с американския план за прекратяване на войната в Украйна

Вчера украинският президент Володимир Зеленски съобщи на своите съюзници, че е "готов да продължи напред" с американския план за прекратяване на войната.

Зеленски каза, че "принципите" на обновеното американско споразумение могат да доведат до "по-дълбоки договорки". По думите му Русия действа "цинично", нанасяйки удари в Украйна по време на мирните преговори.

Тръмп праща преговарящи в Москва и Киев, отказа се от крайния срок за мирното споразумение

Междувременно американският президент Доналд Тръмп се отказа от насрочения за утре краен срок, в който Украйна трябваше да се съгласи с подкрепяния от САЩ мирен план. Вчера държавният глава на Щатите заяви, че споразумението му е било "усъвършенствано" и че пратеникът му Стив Уиткоф ще се срещне с руския лидер Владимир Путин в Москва, а военният министър на Съединените щати Дан Дрискол ще разговаря с украински официални лица в Киев.

Reuters: Мирният план на САЩ за Украйна е взет от руски документ

Според три източника на Reuters американският план от 28 точки, който стана публичен миналата седмица, е взет от документ, изготвен от Русия и представен на администрацията на Тръмп през октомври.

Руснаците споделиха документа, в който се очертават условията на Москва за прекратяване на войната, с висши американски служители в средата на октомври, след среща между американския президент Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски във Вашингтон, твърдят източниците.