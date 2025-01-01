Вместо в 14.15 часа, както се очакваше, парламентарната Комсиия по бюджет и финанси започна с два часа по-рано. Това доведе до разгорещен спор между представители на ПП-ДБ, които окупираха залата, и председателя на комисията Делян Добрев от ГЕРБ.

По програма в комисията трябваше да се разгледат на второ четене т. нар. малки бюджети - законопроектите за бюджети на ДОО и НЗОК. Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев е категоричен, че "тази комисия няма да се случи по този начин - в почивката на парламента". "Тук се разпореждаме с парите на българските граждани", заяви Василев и продължи да повтаря, че няма да позволи гласуване.

Заседанието първоначално бе насрочено за 14:15 ч. Малко след 12:00 ч. заместник-председателят на парламента Костадин Ангелов от ГЕРБ обаче обяви прекъсване на пленарното заседание и свика комисията извънредно в почивката. Това предизвика острата реакция на ПП-ДБ, чиито представители бяха обявили протестна акция с видеостена пред парламента за 14:00 ч.

След като Василев заяви, че няма да позволи комисията да се случи по този начин, Делян Добрев обвини опозицията, че заради постоянните прекъсвания явно целта е "да се добута бюджетна комисия и гледането на бюджета по нощите".

Той подложи на гласуване дали комисията да се отложи, но предложението не беше прието. Венко Сабрутев от ПП-ДБ пък предложи процедура за отмяна на извънредното заседание на комисията, но и това предложение бе отхвърлено, включително на последвалото прегласуване.

Добрев е категоричен, че комисията е законна и няма да позволи на "един развилнял се народен представител" да я блокира. Той дори призова да бъде извикан лекар, макар да се осъмни "дали би помогнал, тъй като проблемът е много сериозен".

Депутатът от "ДПС-Ново начало" Байрам Байрам, в опит да освободи заседанието от блокадата, дръпна микрофоните на Асен Василев и Венко Сабрутев.

Целият скандал се излъчва на живо на площада пред Народното събрание, където довечера е планиран протест по инициатива на ПП-ДБ във връзка с бюджета.

Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало" се обърна към Василев с думите: „Не ни е страх от нищо, започваме да работим! Виновни, че заседанието беше изтеглено по-рано сте вие. Оставете ни да работим. Вас този панаир няма да ви направи по-голям лидер".

Представителите на "Възраждане" и "Алианс за права и свободи" напуснаха залата. Към този час заседанието все още не е започнало по същество.

