Народното събрание (НС) отхвърли предложението на Ивайло Чорбов от "Възраждане“ да бъде изслушана днес финансовият министър Теменужка Петкова във връзка с плановете на правителството за въвеждане от следващата година на софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО).

Не се прие искането на Ивайло Мирчев от парламентарната група "Продължаваме промяната-Демократична България" в програмата за днешното заседание да бъде включено създаването на временна комисия за изясняване на факти и обстоятелства, свързани с данни за институционална протекция върху разпространението на наркотици. Парламентът отхвърли и предложението на колегата му Божидар Божанов да бъде изслушан вътрешният министър Даниел Митов по същата тема.

Отхвърлено беше предложението на Байрам Байрам ("ДПС-Ново начало") НС да свали имунитета на Джейхан Ибрямов от "Алианс за права и свободи".

Не се прие и искането на "ДПС-Ново начало" за включване като точка в програмата законопроект за закриване на Комисията за противодействие на корупцията. Такова предложение беше отхвърлено на 5 ноември и не е изтекъл едномесечният срок да бъде включено отново, обясни председателят на парламента Рая Назарян.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев напомни на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че е подписал подписката за оставката на председателя на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев, но до момента никой друг от парламентарната група ГЕРБ-СДС не го е направил. В тази връзка поиска Борисов да се намеси и депутатите му да подкрепят подписката.

Една трета от групата на ПП-ДБ не са подписали тази подписка, отговори му зам.-председателят на ПГ ГЕРБ-СДС Деница Сачева.

Парламентът започва работа с второто четене на промени в Закона за опазване на околната среда.