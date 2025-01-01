Декларация, прочетена от лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов, стана повод за спорове в началото на днешното пленарно заседание.

„Българският съд взе едно рядко срещано справедливо решение – прекрати делото срещу шестимата обвиняеми от големия протест срещу въвеждането на еврото в България на 22 февруари“, заяви Костадинов, след като вчера Софийски районен съд прекрати и върна на прокуратурата делото за хулигански действия пред сградата на Европейския парламент и Европейската комисия в София.

Лидерът на "Възраждане" отбеляза, че има още четирима обвиняеми по това дело, които са български народни представители и за които отново са били внесени предложения от ДПС за разглеждане на свалянето на имунитетите им, като този път липсвало предложение от Явор Божанков.

Костадинов коментира, че тези предложения вече не отговарят на изискванията на българското законодателство, защото вчера българският съд е взел решение да прекрати делото заради процесуални нарушения, извършени от прокурора, написал обвинителния акт. В него се оказа, че няма нито едно доказателство, отбеляза той.

"Самият прокурор, който уж бил дежурен и случайно разпределен, се оказа, че този ден не е бил на работа, което е показателно, че прокуратурата представлява една организирана престъпна група, действаща под натиска и под натискането на определени копчета на управляващите“, каза още Костадинов. Лидерът на "Възраждане" настоя да бъде потърсена наказателна отговорност на прокурора по делото.

Явор Божанков от "Продължаваме промяната-Демократична България" взе отношение по изказването на Костадинов, защото е бил споменат. Той коментира, че Костадинов говори сякаш има някакъв окончателен акт на съда, а такъв няма. Има процедура, дори и да има процесуални нарушения, така че изчакайте мъничко, добави Божанков.

Когато говорите, че нямало доказателство, ами ние на очите си ли да вярваме – депутат от "Възраждане" ли беше с чук, той ли троши, друг ли беше с коктейл „Молотов“, попита депутатът от ПП-ДБ. "Какви доказателства искате? Стотици записи, хиляди очевидци, целият българския народ видя хора от "Възраждане, които вандалстваха в центъра на София", посочи той. Единственото доказателство е, че на вас ГЕРБ ви пазят имунитетите няколко пъти, добави Божанков.

Председателят на Народното събрание Рая Назарян отне думата на Явор Божанков. Нито сме съд, нито прокуратура, нито разследване, посочи тя. Ако имате данни за неправомерни деяния, подайте сигнал и сезирайте компетентните институции, каза Назарян. Не сме нито социална мрежа, това е трибуната на Народното събрание, отбеляза тя.

Друг спор се заформи и по линия на събираната от ПП-ДБ подписка за оставката на Антон Славчев като шеф на Комисията за противодействие на корупцията.

Съпредседателят на ПП-ДБ Ивайло Мирчев се обърна към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов: "Г-н Борисов, трябва да ви сигнализираме, че има индикации за бунт във вашата парламентарна група. С големи усилия, с големи усилия взехме вашия подпис за оставката на Антон Славчев като шеф на Комисията за противодействие на корупцията, обаче никой друг от вашата група, нито един от вашите депутати не се подписа под вас и се притесняваме, след като вие казахте, че трябва да се подпишат, защо те не се подписват. Моля да вкарате ред в групата, за да можем да вземем оставката на Антон Славчев. Благодаря ви".

На думите му отвърна зам.-председателя на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева: "Знаете, че тази папка многократно стига при мен, защото тя вече се превърна в обществен водевил. Искам да информирам Народното събрание, че 1/3 от депутатите на ПП-ДБ не са подписали тази папка. Затова моля господин Мирчев първо да сложи ред в собствената си група и след това тази папка вече да приеме при тях“.