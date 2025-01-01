Някои чайове могат да доведат до намаляване на теглото благодарение на антиоксидантите, които засилват метаболизма и подобряват храносмилането. Диетолозите отбелязват, че редовно пиещите чай може да имат по-малка обиколка на талията и индекс на телесна маса, но други навици на начина на живот също играят роля, според Verywellhealth.

Зеленият чай

Той е богат източник на катехини, антиоксиданти, които помагат за разграждането на мазнините в тялото. Проучванията показват, че пиенето на зелен чай ускорява метаболизма и изгарянето на мазнини, особено в корема. Зеленият чай съдържа естествен кофеин, който засилва метаболизма и използването на мазнини от организма за енергия.

Черният чай

Съдържа полифеноли, съединения, които може да са по-ефективни за предотвратяване на затлъстяването от тези, които се намират в зеления чай. Чаят претърпява процес на ферментация, който повишава нивата на флавоноиди (друг вид антиоксидант), което може да насърчи загубата на тегло и изгарянето на мазнини чрез засилване на метаболизма. Черният чай също съдържа повече кофеин от другите чайове, което може да насърчи загубата на тегло чрез увеличаване на разхода на енергия.

Джинджифиловият чай

Пиенето на джинджифилов чай ​​насърчава загубата на тегло чрез засилване на метаболизма и увеличаване на броя на изгорените калории. Освен това, редовната консумация на добавки с джинджифил може да насърчи цялостно отслабване.

Чай от хибискус

Растителните съединения (антоцианини), открити в хибискуса, могат да ограничат количеството въглехидрати, абсорбирани от организма. Това може да намали броя на калориите, консумирани от храни, съдържащи захар или нишесте. Проучванията показват, че приемът на екстракт от хибискус може да помогне за намаляване на натрупването на мазнини в тялото. Експертите обаче отбелязват, че високи дози хибискус са необходими за постигане на значителни ефекти при отслабване.

Ментовият чай

Тъй като ментата намалява подуването на корема, може да забележите временно намаляване на размера на корема след пиене на този чай, което може да насърчи други навици за контрол на теглото.

Белият чай

Проучванията показват, че редовната консумация на бял чай може да помогне за предотвратяване на затлъстяването и да насърчи загубата на тегло, като повлиява положително нивата на холестерола в кръвта, възпаленията и хормоналния дисбаланс.

Чай от ройбос

Полифенолите и флавоноидите, като аспалатин, открити в чая от ройбос, могат да помогнат за регулиране на нивата на кръвната захар и потенциално да намалят телесните мазнини. „Освен това, този билков чай ​​има естествено сладък вкус, което го прави добра алтернатива на сладките напитки, които могат да допринесат за наддаване на тегло.

Колко чай трябва да пиете за отслабване?

Според диетоложката Мелиса Нийвс липсват експертни препоръки за това колко чай да пиете за потенциална загуба на тегло. Експертите обаче са съгласни, че пиенето на 3-4 чаши зелен чай, например, може да помогне за отслабване. Проучване установи, че пиенето на 4 или повече чаши зелен чай на ден намалява риска от натрупване на мазнини в корема с 44 процента. Други данни показват, че пиенето на 3 чаши черен чай на ден повишава нивата на антиоксиданти, което може да насърчи загубата на тегло.

Учените са установили, че чаят е полезен за здравето поради високото си съдържание на антиоксиданти, което може да помогне за повишаване на имунитета и намаляване на възпаленията.