Шпионажът винаги е бил процъфтяващ бизнес, особено по време на конфликти между държави. По време на Втората световна война, за да се опитат да спечелят войната. Те контролирали, надявайки се да извлекат жизненоважна информация от интимните "разговори между чаршафите".Ето кои са най-прословутите шпиони, за които се твърди, че сакато един от най-важните инструменти в своя арсенал.Стефани Юлиан фон Хоенлое е австрийска принцеса от брака си с дипломата принц Фридрих Франц фон Хоенлое-Валденбург-Шилингсфюрст, член на благородническата фамилия Хоенлое. Принцесата, за която в аналите е отбелязано, че обичала да пуши пури, е, но се превръща в най-доверената жена шпионин и пропагандатор на Третия райх на Адолф Хитлер. Високопоставените нацистки генерали и аристократи я наричали „Щефи", а британската MI5 и американското ФБР я смятали за "изключително опасна".В списъка й с влиятелни хора фигурирал британския вестникарски магнат лорд Ротермиър, издател на. Чаровната офанзива на Стефани от името на Хитлер вероятно е насърчила Ротермиър да подкрепи нацистката партия чрез своя вестник през 1937/38 г. Щефи била една от малкото жени, на които Хитлер позволявал да присъства по време на частни разговори с неговите генерали. Принцеса Стефани обаче става обект на ревност от британския аристократ Юнити Митфорд, съперник за привързаността на фюрера. В крайна сметка Хитлер започва да я подозира, че е двоен агент на Великобритания.Описана от американските служби като, Стефани е арестувана в САЩ и изпратена в лагер за интернирани през 1941 г. Принцесата е освободена след войната, но й е забранено да влиза във Великобритания. Хохенлое се радва на висок статус и популярност като журналист за американски и немски списани до смъртта си през 1972 г.

Една от най-известните жени шпиони по време на Първата световна война епо-известна като скандалната“.Зеле е, която шпионирала от името на германците по време на Първата световна война. Тя използвала своите танцови и съблазнителни способности, за да извлича информация за германските власти чрез сексуалните си срещи с високопоставени мъже от съюзническите сили, по-специално с французи. Примамливата Мата Хари завързва и романтични връзки с мъже като капитан, служещ във френската армия. Твърди се, че след като той е бил ранен, тя се ев болницата.Като холандски гражданин, Зеле имала право да пресича националните граници свободно, което я превръща в полезен инструмент за нейните началници. През 1916 г. прикритието на холандката е разкрито от нейните шпионски ръководители, които се разочаровали от качеството на нейната интелигентност. Впоследствие осъдена, че е била шпионин на Германия,

В излязлата неотдавна биография на известния автор на "Уили Уонка и шоколадовата фабрика" се твърди, че Роалд Дал е бил нает като, докато е служил като офицер от Кралските военновъздушни сили. Младият и елегантен Дал е помолен да подслушва със скрито оборудване и даКато аташе на Кралските военновъздушни сили във Вашингтонското посолство през 1942 г., неговите началници в британското правителство искали той да събира информация отв Америка, които поддържали пронацистки възгледи или имали съюзи с враговете на Великобритания. Неговите завоевания включват Милисънт Роджърс, наследница на петролно богатство и „лудата по секса“ Клеър Бут, дясна конгресменка и съпруга на издателя на списание Time. Изтощен от сексуалните си назначения, Дал поискал да бъде върнат, но просто му било казано да „затвори очи и да мисли за Англия“.

