За пръв път хуманоиден робот бе приет в програма за докторанти в специалност „Драма и кино“ в Шанхайската театрална академия, съобщи South China Morning Post.

Xueba 01 е разработен от Шанхайския университет за наука и технологии в партньорство с DroidUp Robotics.

🧿 𝐂𝐡𝐢𝐧𝐚'𝐬 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐧𝐨𝐢𝐝 𝐫𝐨𝐛𝐨𝐭 𝐢𝐬 𝐧𝐨𝐰 𝐚 𝐏𝐡𝐃 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭



Xueba 01, a 1.75m humanoid built by Shanghai University & DroidUp, joins a PhD in drama and film and it even placed 3rd in a half-marathon!#HypoMatrix #HumanoidRobot pic.twitter.com/eROw9rds2W — HypoMatrix (@HypoMatrix_) August 4, 2025

Xueba е популярна дума на жаргон, която означава отличен студент, който има най-високите оценки и притежава задълбочени знания.

Според базираната в Шанхай новинарска платформа Shangguan News, хуманоидният робот Xueba 01 е висок 1,75 метра, тежи около 30 кг и има лице на възрастен мъж. Той носи очила, риза и панталони и си общува с хората на мандарин.

🇨🇳Chinese humanoid robot Xueba 01 has entered the graduate school of drama and film studies at Shanghai University.

🗣️It will receive a student card, undergo training and write a dissertation. Earlier, the previous version of the robot won bronze at the robo-marathon.⚡️ pic.twitter.com/Cs961bToBz — mặt🌗trăng” (@MatTrang911) August 2, 2025

Xueba 01 ще премине 4-годишна програма за докторант, като ще се фокусира върху китайската опера. Той трябва да се яви в университета за началото на обучението си на 14 септември.