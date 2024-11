Бионсе получи, с което станав историята на водещите музикални отличия с общо 99, съобщават световните агенции.Преди това тя и съпругът й, рапърът и продуцентв кариерата си - 88.

Gulliver/Getty Images

Google News Showcase

Instagram

Номинациите бяха обявени на живо на сайта на наградите и в YouTube канала на американската Национална звукозаписна академия, която ги присъжда.В оповестяването се включиха звезди като Кайли Миноуг, Марк Ронсън, Били Джо Армстронг и Виктория Моне, която миналата година спечели едно от четирите водещи отличия - за най-добър нов изпълнител."Голямата четворка" на наградите "Грами" включва призовете за албум на годината, запис на годината, песен на годината и най-добър нов изпълнител.На миналогодишните награди, спечелвайки водещия приз за албум на годината за рекордния четвърти път с Midnights. Останалите две водещи отличия - за запис и песен на годината, която се присъжда за авторство, отидоха съответно при Майли Сайръс за Flowers и Били Айлиш и брат й Финиъс за What Was I Made For?Решенията за наградите "Грами" се вземат от около, които членуват в Националната звукозаписна академия. Тазгодишното събитие отличава най-добрите постижения, издадени в периода между 16 септември 2023 г. и 30 август 2024 г., в широк спектър от жанрове, включително поп, рок, рап, кънтри и много други.С номинации във водещата категория за албум на годината са New Blue Sun на, Cowboy Carter на, Short n' Sweet на, Brat на, Djesse Vol. 4 на, Hit Me Hard and Soft на, The Rise and Fall of a Midwest Princess наи The Tortured Poets Department наОсвен за албум на годината, Cowboy Carter нана годината. Хитът й Texas Hold 'Em е номиниран за запис, песен и кънтри песен на годината. Бионсе получи номинации в широк спектър от жанрове, включително в категориите за поп, кънтри, американа и мелодично рап изпълнение.Суперзвездата за първи път получава номинации в категориите за кънтри и американа. Ако спечели наградата за албум на годината, която все още липсва в колекцията й, Бионсе ще станепрез 21-и век. За последен път Лорин Хил печели водещото отличие път през 1999 г. за The Miseducation of Lauryn Hill, присъединявайки се към Натали Коул и Уитни Хюстън като единствените чернокожи жени, които са вземали най-голямата награда "Грами".Рапърът Пост Малоун също получи първите си номинации в кънтри категориите тази година, след като през август издаде дебютния си албум в този жанр F-1 Trillion. Той е номиниран за кънтри албум, а I Had Some Help - сътрудничеството му с кънтри звездата Моган Уолън, е с номинации за кънтри песен и кънтри изпълнение на дует/група. Това са първите номинации на Уолън за "Грами".се нарежда след Бионсе със седем номинации, изравнявайки се с Били Айлиш, Кендрик Ламар и Чарли Екс Си Екс.С по шест номинации следват Тейлър Суифт и номинираните за първи път Сабрина Карпентър и Чапъл Роан.Били Айлиш става единственият изпълнител, чиито първи три албума са номинирани във водещата категория за албум на годината.