Газираната вода често е възприемана като по-здравословна алтернатива на безалкохолните напитки, но около нея съществуват и редица митове. Все повече хора я включват в ежедневието си, особено като заместител на сладките газирани напитки.

По същество газираната вода представлява обикновена вода, в която е добавен въглероден диоксид, създаващ характерните мехурчета. Тя не съдържа захар и калории, което я прави подходящ избор за хора, които искат да ограничат приема на сладки напитки.

Сред ползите, които се свързват с газираната вода, е подпомагането на храносмилането. При някои хора тя може да облекчи усещането за тежест след хранене. Освен това тя хидратира организма по същия начин, както и обикновената вода.

Съществуват обаче и някои притеснения. При хора с чувствителен стомах газираната вода може да предизвика подуване или дискомфорт. Често се поставя и въпросът дали тя влияе на зъбите – специалистите отбелязват, че чистата газирана вода има много по-слаб ефект върху емайла в сравнение със сладките газирани напитки.

Важно е също да се прави разлика между газирана вода и ароматизирани напитки. Последните често съдържат добавена захар или изкуствени подсладители, което ги прави по-малко здравословен избор.

В крайна сметка, газираната вода може да бъде част от балансираното хранене, ако се консумира умерено и се избира в чист вид, без добавки.