Световноизвестната певица и актриса Ариана Гранде е приета за член на ПРОФОН в качеството си на артист-изпълнител, информират от дружество за колективно управление на сродни права в музиката.

Решението за приемането ѝ е взето с гласуване на редовно заседание на управителния съвет на сдружението.

До настоящия момент правата на Ариана Гранде като артист-изпълнител на територията на България са били представлявани чрез чуждестранни организации за колективно управление, с които ПРОФОН има сключени договори за взаимно представителство. С приемането ѝ за член на ПРОФОН управлението и защитата на сродните ѝ права в страната вече ще се осъществяват пряко от сдружението.

Приемането на Ариана Гранде за член на ПРОФОН е признание за доверието към организацията и ефективния модел на колективно управление на сродни права, който прилага, коментират от сдружението.