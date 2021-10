Миналата седмица AZIS се отличи като "Крал на панела", разпознавайки Lady B под маската на Малинката.Рицарят, който бе първата гост-маска за вечерта, откри шоуто с едно от емблематичните парчета на американската рок група Kiss - I Was Made For Lovin' You. А под нея се криеше актьорът Ивайло Захариев.Разкошният Букет от своя страна очарова публиката с песента на английската поп група Bananarama Venus, а по-късно бе разкрит. Зад маската на Букета се оказа Рени.Закачливият Гъбарко избра да изпълни секси парчето Candyman на Кристина Агилера.Мистичният Носорог разтопи сърцата на публиката с песента, представила Италия на Евровизия през 2017 година, Occidentali's Karma на Франческо Габани.



Потайният Заек заложи на световноизвестното парче на френската поп група „Каома“ Lambada.