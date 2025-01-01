Пет години след смъртта на майстора на филмовата музика Енио Мориконе (1928-2020), единствената му опера „Партенопа“ ще има световна премиера на 12 декември в театър „Сан Карло“ в Неапол, съобщи порталът Operawire. Произведението ще бъде изпълнено и на 14 декември. Диригент е Рикардо Фрица.

Новата продукция на театър „Сан Карло“ ще бъде режисирана от Ванеса Бийкрофт, която ще работи заедно с Даниела Чианчо и Данило Рубека. В актьорския състав влизат Джесика Прат и Мария Агреста като Партенопа, Франческо Демуро като Меланио, а Дезире Джове, бивша студентка на Академията за оперни певци в театър „Сан Карло“, ще поеме ролята на Персефона. Разказвачът е озвучен от Мимо Борели.

Произведението, което е описано като „камерна опера“ поради сдържания си вокален състав, е композирано през 1995 г. по либретото на Сандро Капелето и Гуидо Барбиери. По различни причини обаче операта никога не е изпълнявана на сцена до този момент.

В изявление за медиите Фрица отбеляза, цитиран от Operawire: „Източникът на тази продукция е „Napoli millenaria“ – честването на 2500 години от основаването на град Неапол, което преосмисля с хиляди мащабни събития произхода на легендата, връзката между мита и историята, както и духа, който е формирал идентичността на един от най-важните градове в света и една от движещите сили на Западната цивилизация в период, обхващащ 2500 години.“

„Това произведение се изпълнява за първи път почти 30 години, след като е написано. Ние решихме, че сега е подходящият момент да представим операта на сцената“, каза Катерина Казели, собственик на музикалното издателство SZ Sugar, което продуцира постановката. „Операта свидетелства за голямото богатство на майстора Мориконе: тя представлява същността на неговата творческа вселена. Проектът възникна от желанието да се почете музиката на Мориконе и тя да се направи достъпна за по-широката аудитория“, подчерта още Казели.

Енио Мориконе е композирал над 500 саундтрака за филми и телевизия, както и повече от 100 музикални произведения. Музикалната легенда почина на 6 юли 2020 г. на 91-годишна възраст в родния си град Рим.