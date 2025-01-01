Почти 70% от пълнолетните американци биха били класифицирани като хора със затлъстяване според новопредложена дефиниция, съобщи „Евронюз“.

Традиционната мярка за затлъстяване, базирана на индекс на телесната маса (ИТМ), отдавна е обект на критики, тъй като не прави разлика между мазнини и мускули. В отговор на това медицински експерти по-рано тази година призоваха за актуализирано определение.

Новият подход ще определя даден човек като страдащ от затлъстяване, ако има ИТМ над 40, или ако има висок ИТМ в съчетание с поне един признак за излишна телесна мазнина — например голяма обиколка на талията, висок коефициент талия-ханш или висок коефициент талия-ръст. Хората могат да бъдат класифицирани като със затлъстяване и ако имат два признака за излишна мазнина, дори при „нормален“ ИТМ, или ако скенер покаже прекомерно количество телесни мазнини.

Освен това затлъстяването ще бъде разделено на две категории: клинично, когато човекът има и здравословни усложнения, и преклинично, когато такива липсват.

Прилагането на тази нова дефиниция към национално представителна извадка от над 300 000 американци на възраст между 18 и 80 години показало, че разпространението на затлъстяването нараства от 43% според традиционните критерии за ИТМ до 69% по новата система. Сред хората над 70-годишна възраст почти 8 от 10 биха били класифицирани като със затлъстяване.

Проучването, публикувано в списание JAMA Network Open, установява, че почти всички хора, смятани за със затлъстяване според традиционното определение, отговарят и на новите критерии — с изключение на по-малко от 700 случая.

Въпреки това, около 78 000 души, които преди не биха попаднали в категорията „затлъстели“, сега са включени според новата дефиниция. Почти половината от тях биха били класифицирани като клинично затлъстели.