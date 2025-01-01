Група "Оейзис" е поднесла "най-земетръсното" шоу, когато за последно е свирила на стадион "Мърифийлд" в Единбург през 2009 г., предаде Пи Ей Мидия/ДПА, цитирайки сеизмични данни.

Последната изява на братята Лиъм и Ноел Галахър в Шотландия е оглавила класацията за най-мощен сеизмичен концерт на това място през последните 20 години, съобщи Британската геоложка служба (BGS).

Шоуто на "Оейзис" от юни 2009 г. изпреварва това на "Ред Хот Чили Пепърс" от юни 2004 г., на "Кингс ъв Леон" от юни 2011 г. и на Тейлър Суифт от юни миналата година при измерването на максималната земетръсна сила на всяко събитие.

Концерт на Тейлър Суифт предизвика земетресение

Измерванията са направени от близка сеизмична станция, намираща се на около 4 километра от мястото на събитието.

С максимална сила от 215,06 киловата (kW), концертът на "Оейзис" е бил два пъти по-разтърсващ от класираното на второ място шоу на "Ред Хот Чили Пепърс", чиято мощност е била 106,87 киловата.

Класацията е обявена преди турнето на "Оейзис", които този уикенд пристигат в шотландската столица. Това означава, че може би се задава още едно "земетръсно" събитие.

Изходната мощност не е свързана със силата на звука на групата или числеността на събралото се множество, а по-скоро с интензивността на движението на феновете, които скачат и танцуват в ритъма на музиката, като височината на скачането и теглото на публиката също са потенциални фактори.

Това означава, че сеизмичната мощност на настоящата група фенове на "Оейзис" вероятно може да се сравни с тази от предишни години.

"През 2009 г. сеизмичните сигнали, генерирани от феновете на "Оейзис", съответстваха на енергия от 215 киловата в пиковия момент - достатъчно, за да захрани около 30 скутера като изобразените на емблематичната обложка на албума им Be Here Now“, казва сеизмологът Калъм Харисън от Британската геоложка служба.

"Нашата мрежа от сензори в цялата страна е достатъчно чувствителна, за да улавя движения на земята от източник, намиращ се на километри разстояние, и достатъчно прецизна, за да регистрира точния час, в който се случват събитията", допълва Харисън.

"Най-висока мощност е регистрирана около 20:30 ч. на онази юнска вечер през 2009 г., което съвпада с момента, когато групата излезе на сцената и изпълни Rock 'N' Roll Star. Това е напълно достатъчно, за да оглави нашата сеизмична музикална класация", казва още специалистът.

Британската геоложка служба поддържа архив от непрекъснати записи на движението на земята от сеизмични сензори в цялата страна, датиращи от няколко десетилетия.

"В този случай ние разглеждаме само последните 20 години, но геоложките процеси протичат в огромни времеви мащаби, които могат да бъдат трудни за възприемане от човека. Подобряването на нашето разбиране за исторически земетресения е важна част от изследванията в опита ни да проучим и намалим сеизмичния риск в страната", допълва Калъм Харисън.

Преди разпродадените концерти на "Оейзис" на "Мърифийлд", които започват в петък, Харисън отбелязва, че е възможно да бъдат надминати резултатите от предишния концерт през 2009 г. По думите на сеизмолога основният фактор, който ще допринесе за това, е колко енергична ще бъде публиката.