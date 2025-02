Преди дни Белият дом представи официалния портрет на първата дама на САЩ Мелания Тръмп. Това беше третият официален портрет на представител на новата американска администрация, след портретите на самия Доналд Тръмп и на вицепрезидента Джей Ди Ванс, припомнят Си Ен Ен, Би Би Си, „Гардиън“ и Ей Би Си нюз.

Портретът на Мелания Тръмп е чернобяла снимка, направена на 21 януари, тоест ден след встъпването на Доналд Тръмп на власт. Кадърът е заснет в Жълтия овален кабинет на Белия дом. На снимката Мелания Тръмп стои права, облечена в строг черен костюм – сако и панталон – на Долче и Габана, съчетан с бяла риза с леки гънки, контрастиращи със строгостта на костюма. Първата дама е присвила леко очи, косите й са разпуснати. Тя се е подпряла решително на лъскава маса, чиято повърхност е огледална. Мелания Тръмп не носи никакви бижута на снимката. Според някои анализатори тя не се усмихва изобщо на портрета. Според други анализатори обаче устните й са разтеглени в нещо, което може да се определи като наченка на енигматична усмивка, като тази на Мона Лиза. Зад Мелания на снимката се вижда прозорец, а зад него вляво се забелязва сянката на емблематичния Вашингтонски обелиск, известен и като Вашингтонския монумент.

Официалната снимка на Мелания Тръмп е дело на белгийската фотографка Режин Мао. Мао е родена през 1967 г. в Лиеж и е дъщеря на фотографа Шарл Мао и сестра на фотографа Беноа Мао. Днес Режин Мао живее и работи основно в Париж.

Белгийката е фотографка на белгийското кралско семейство. Тя е правила и едни от най-прочутите портрети на актьорите Робърт де Ниро, Салма Хайек, Сюзан Сарандън, Жан-Клод Ван Дам, Мишел Йео, на тенисиста Роджър Федерер и на състезателя от „Формула 1“ Луис Хамилтън. От 20 години Режин Мао работи и със семейство Тръмп. Тя е заснела и предходния официален портрет първата дама Мелания Тръмп през 2017 г. Кадри на Режин Мао редовно се публикуват в такива издания като „Пари мач“, „Тайм“ и „Венити феър“.

Сега новата снимка на Мелания Тръмп, дело на белгийската фотографка, е щателно анализирана от експерти по фотографията. Те се опитват да открият скритите послания в снимката и най-вече какво вещае тя за ролята на Мелания Тръмп като първа дама на САЩ за втори път в живота й, посочват „Гардиън“, Би Би Си, Си Ен Ен и Ей Би Си Нюз.

На първо място експертите отчитат това, че между двата официални портрета на Мелания Тръмп – този от 2017 г. и този отсега – има контраст.

Първият портрет е цветен. На него Мелания пак позира с тъмен тоалет на Долче и Габана, който пак изглежда със строга кройка, но тя се усмихва, а около врата й има фриволно шалче и всичко това навеждаше на мисълта преди осем години, че тя е едно приятно допълнение към резкия в изказа си и в маниерите си Доналд Тръмп. Според някои анализи на първия портрет на Мелания Тръмп лежерността в него е подчертавала и това, че тя ще се ограничи само със светската част от ролята на първа дама – ще присъства на важни събития, облечена с красиви тоалети, ще има красиво излъчване, но няма да взима никакво отношение по важни въпроси, както например правеше съпругата на Барак Обама – Мишел, или пък съпругата на Бил Клинтън – Хилари.

Сегашният портрет обаче говори друго. В него не се залага на красивото. В него няма красиви цветове, няма и акцент върху красивото излъчване на Мелания Тръмп, която в миналото е била модел и знае как чрез позата да отправя послания. В този портрет излъчването на Мелания Тръмп е енигматично, но и властно, а красотата й е в стил „ледена кралица“, посочват експерти по фотографията. Всичко това говори, че този път Мелания Тръмп няма да се задоволи да бъде само аксесоар в екосистемата на Тръмп в Белия дом, а ще има роля, надхвърляща тази на обичайните първи дами, посочват Би Би Си, „Гардиън“, Ей Би Си нюз, „Дейли мейл“ и Си Ен Ен.

Според Гуендолин Дюбоа Шоу, директор на Факултета по история на изкуствата към Университета на Пенсилвания и куратор на изложба под надслова „Всички очи са вперени в мен“, посветена на първите дами на САЩ и организирана в Националната портретна галерия във Вашингтон, всичко в новия официален портрет на Мелания Тръмп говори за посланието „Хайде да се захващаме за работа“. Това означава, че Мелания няма да се задоволява вече да е само първата дама, която посреща в Белия дом високопоставени гости и която от време на време заема позиция в защита а най-уязвимите и беззащитни хора в САЩ, както обичайно правят първите дами, смята експертката Дюбоа Шоу, цитирана от Би Би Си. Този път Мелания ще действа.

В допълнение самата снимка показва, че Мелания е уверена в себе си и че позира пред фотограф на който тя има голямо доверие, както е в случая с фотографката Режин Мао. Вероятно Мао е препоръчала позата, която да заеме Мелания на снимката, но начинът, по който госпожа Тръмп позира, показва, че тя се чувства удобно в точно тази поза, че не се чувства неуверена, че няма съмнения какво й предстои оттук нататък като първа дама на САЩ, коментира анализаторката, цитирана от Би Би Си=

Задълженията на първите дами на САЩ никога не са били ясно дефинирани, коментира по темата „Гардиън“. Към тях има мъгляви очаквания, че те трябва да паснат на ролята на една жена, която е въплъщение на всички жени в САЩ. Но в случая с Мелания Тръмп фактът, че тя подобно на съпруга си пусна криптовалута, кръстена на нея, че сега работи по документален филм и че на официалната си снимка стои зад бюро в решителна да се захване за работа поза, намеква, че този път Мелания ще излезе от сянката на съпруга си.

Ето защо трябва да се обърне внимание и на онова, което е на заден план на официалната снимка – прочутият Вашингтонски обелиск. Този монумент е не толкова символ на американската демокрация, като е Статуята на свободата в Ню Йорк, колкото е символ на американската власт. Висок, устремен към вашингтонското небе, открояващ се във вашингтонския пейзаж, той е непоклатим и строг, сякаш въплъщение на хландокръвната човешка непоклатима строгост. В монумента има и лека атмосфера на заплаха, коментира още „Гардиън“ и задава въпроса „Звучи ли ви познато това?“. Като по този начин препраща към стила на Доналд Тръмп да заплашва с мита страните, които, според него, допускат търговски дисбаланс в отношенията със САЩ (като Китай), налагат по една или друга причина глоби на американски компании (като ЕС), или пък допускат техни граждани да отидат незаконно в САЩ (като например Мексико или страните от Централна Америка), а после се инатят да ги приемат обратно, когато САЩ ги експулсира (както се случи с Колумбия).

Ако трябва да се върнем отново към Мелания Тръмп, не само официалната й снимка на първа дама отразява промяна в нея. През първия й „мандат“ на първа дама, от 2017 г. до 2020 г., Мелания Тръмп се свързваше с тоалети със светли и ярки тонове. В тази насока емблематично беше нейното манто с цветя на Долче и Габана, което тя носеше на срещата на върха на Г-7 в Италия през 2017 г., или слънчево жълтото й палто върху ярко цикламена рокля, съчетана с цикламени обувки с висок ток, които тя носеше по време на официална визита на „Даунинг стрийт 10“ през 2019 г., или пък роклята й с ярко розов цвят и буфан ръкави, която Мелания носеше по време на обяда за първите дами в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание на ООН през 2017 г. На първата церемония по встъпване в длъжност на Тръмп Мелания беше с тоалет на Ралф Лорън в наситено небесносиньо, напомняща на елегантния и балансиран стил на Джаки Кенеди, съпругата на Джон Кенеди. След това за бала по повод първото встъпване в длъжност на Тръмп Мелания избра изчистена като линия бяла рокля, с дълбока цепка, лек флорален мотив и много тънко червено коланче – всичко това напомнящо на елегантен букет от бели калии с червена панделка. Тоалетът беше създаден от Ерве Пиер.

През първия си „мандат“ като първа дама Мелания допусна и няколко отклонения от елегантността. През 2018 г. по време на посещение в център за деца мигранти, отделени от техните семейства, на границата на САЩ с Мексико, Мелания се появи с маслиново зелено яке на Зара с изписан на гърба надпис „Наистина не ми пука, а на вас?“, припомня „Дейли мейл“. Това беше разтълкувано двуяко. Като непукизъм към съдбата на децата, или като непукизъм в по-общ план към цялата роля на първите дами и към политиката, която водят техните съпрузи, президентите на САЩ.

За друг голям моден гаф се смята това, че на церемония по засаждане на дръвче в градината на Белия дом през 2018 г. Мелания Тръмп се появи с обувки на Лубутен и с пъстра пола на Валентино, особено неподходящи за градинарска работа. А на партийната конференция на Републиканската партия през 2020 г. тоалетът на Мелания – костюм във войнишко зелено на Александър Маккуин – беше оприличен на униформите на служители на Гестапо, на членовете на севернокорейските въоръжени сили, на униформите на Бенито Мусолини, Адолф Хитлер и Фидел Кастро, припомнят „Мари Клер“ и „Хиндустан таймс“.

Сега Мелания е внесла коренно различна промяна в гардероба си. Това се забеляза още в нощта на победата на Тръмп на президентските избори на 5 ноември 2024 г. Тогава на празничното парти в Мар а Лаго във Флорида Мелания се появи в строг сив костюм, издържан в бизнес стил. Тоалетът с леко демоде кройка беше дело на Диор.

На церемонията по встъпване в длъжност на Тръмп на 20 януари, състояла се в ротондата на Капитолия заради студеното време, Мелания Тръмп се появи с много строг тоалет в цвят, дефиниран като военноморско синьо, съчетан с обувки в същия нюанс. Тоалетът – всъщност палто - впечатлил със строгата си кройка, беше дело на дизайнера от Ню Йорк Адам Лайпс.

В допълнение на него Мелания Тръмп носеше шапка със същия цвят и с бяла лента, дело на дизайнера Ерик Джавитс. Тази шапка с внушителна периферия криеше очите на Мелания Тръмп и пречеше да се вижда нейното изражение по време на церемонията и най-вече по време на встъпителната реч на Тръмп. Шапката попречи на самия Тръмп да целуне Мелания. Целият тоалет внушаваше желание за ледена дистанцираност, коментират модните експерти. Но сдържаният тоалет, контрастиращ с пъстрите тоалети на Мелания от първи й „мандат“ на първа дама, също така подчертаваше желание и да се скъса с фриволния стил от миналото и да се премине към действия.

Същата вечер първата дама се появи на бала по повод встъпването в длъжност на Тръмп с дълга бяла рокля със зигзагообразен черен елемент отпред, вдъхновен сякаш от подписа й. Тоалетът беше отново дело на Ерве Пиер. Препратката в него към подписа на Мелания отново намекваше за евентуално нейно желание да се захване решително с конкретна работа.

Освен тоалетите на първата дама, някои експерти се фокусираха и върху почерка й, пише Ти Джи Ком 24. Италианската графоложка Кандида Ливатино например акцентира, че почеркът на Мелания съчетава печатни и ръкописни букви, което означава, че при нея се редуват моменти, в които тя се контролира и други, в които дава все пак израз на чувствата си.

Почеркът й при подписа й обаче е без наклон, откроява твърдост на характера и намеква за малка склонност към спонтанност и към открито изразяване на мислите. Изцяло вертикалният подпис, в който разстоянието между буквите е много тясно, говори и за нарцисизъм, егоцентризъм и за малка склонност към водене на диалог и вслушване в мнението на другите, коментира още графоложката. А това са и характеристиките на самия Доналд Тръмп, чийто подпис е много подобен на този на Мелания. Мелания се подписва и с фамилното име на Тръмп и по някакъв начин с подписа си се опитва да имитира съпруга си, което навежда на мисълта, че тя се стреми и да се конкурира с него в известен план. Което би могло да породи напрежение в двойката им, отбелязва експертката. Но самоконтролът на Мелания пречи на това напрежение да доведе до истинско скъсване.

Новият стил на Мелания Тръмп, в частност тоалетът й на церемонията по полагане на клетва от Тръмп, напомни и на Кармен Изабела Сандиего. Това е фиктивен персонаж, станал известен от поредица видеоигри, появили се в периода 1985 – 2015 г. Фиктивната Кармен Сандиего е прочута и неуловима крадла на произведения на изкуството. Нейните престъпления са истински висш пилотаж. Кармен Сандиего обаче е и симпатична. Тя се откроява с червеното си манто и червена шапка с широка периферия. Видеоигрите с Кармен Сандиего са дело на американската компания „Бродербунд софтуер“, впоследствие откупена от компанията „Лърнинг“.

Кармен Сандиего е толкова популярен персонаж, че нейните приключения вдъхновиха „Нетфликс“ да създаде и анимационен сериал, който имаше четири сезона. Говори се, че ще има и истинска филмова версия на историята на Кармен Сандиего, на която сега е оприличавана Мелания Тръмп. А след години историята на самата Мелания може да се превърне във филм, както се случи с историята на Джаки Кенеди.

