„Майната ти, любов“ се превърна в най-гледания български филм за изминалия уикенд, като едновременно с това се нареди с най-много зрители в общия боксофис за първите си няколко дни. Романтичният филм на режисьора Исидор Карадимов продължава прожекциите си в кината в цялата страна и вече дава заявка за силна кино съдба в месеца на влюбените.

В главните роли са Лияна и Константин в история, която не разказва любовта като приказка, а като избор с последствия. Филмът проследява света, в който сигурността често идва с условия, а чувствата лесно се превръщат в договор. „Майната ти, любов“ е романтика, но без захар – за моментите, когато човек се опитва да държи любовта под контрол… и точно тогава я губи. Освен двамата водещи актьори, във филма участват още Цецо Андреев, Петър Петров, Нели Рангелова, Красимир Гюлмезов, Атижа, Арти и др.

Лияна и Константин във вълнуващ нов филмов проект

Всеки от тези персонажи идва като различен натиск върху връзката – изкушение, истина, граница и постепенно „стяга примката“ около героите, докато изборът вече не може да бъде отложен. Филмът излиза с национална кампания и силно дигитално присъствие, а музиката е ключов елемент от преживяването – не като фон, а като двигател на емоцията. Оригиналните песни към проекта са „Майната ти, любов“ в изпълнение на Лияна, наред с още заглавия, създадени специално за филма и вплетени органично в историята. „Майната ти, любов“ е по кината от 6 февруари 2026 г.

„Майната ти, любов“ е продукция на Story Station Pictures АД.

NOVA е медиен партньор на филма.