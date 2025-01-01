Кометата C/2025 A6 (Lemmon) може да се наблюдава от нашите географски ширини с бинокъл или с малък любителски телескоп тези дни, съобщи Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с НАО при БАН и в катедра „Астрономия” на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Любителите астрономи могат да я видят както вечер, така и рано сутрин – преди развиделяване.

Сега кометата се намира в съзвездието Ловджийски кучета и е с яркост 4,7 видима звездна величина, поясни Маркишки. Той е автор на "Гид на любителя астроном”, издание на катедра „Астрономия” на Физическия факултет на СУ, и съветва любители за наблюдения на астрономически обекти и явления.

По думите му тази вечер, 16 октомври, около 20:10 ч. за наблюдател от района на София, A6 (Lemmon) ще бъде на височина 12 градуса над северозападния хоризонт. Сутринта на 17 октомври, около 06:10 ч., кометата ще бъде на височина 18 градуса над североизточния хоризонт. И в двата случая е нужно да наблюдаваме от място с нисък хоризонт в споменатите посоки, уточни Маркишки.

Макар че теоретично следва кометата да може да бъде забелязана с невъоръжено око, на практика това е невъзможно заради малката й височина над хоризонта. Мощен бинокъл или светлосилна зрителна тръба обаче ще ни покажат добре формираната йонна опашка на тази комета, препоръчва физикът.

C/2025 A6 (Lemmon) бе открита на 3 януари 2025 г. от Mount Lemmon Survey – част от научната програма Catalina Sky Survey за търсене на астероиди и комети. Тя се изпълнява от наблюдателната станция Каталина на обсерваторията Стюард, близо до Тусон, Калифорния – САЩ.

Кометата ще премине най-близо до Земята на 21 октомври, на разстояние около 89,16 млн. км от нас. Най-близо до Слънцето (в перихелия си) тя ще бъде на 8 ноември, на разстояние 79,3 млн. км от него.