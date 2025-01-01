Леонардо ди Каприо официално разкри подробности за работата си по дългоочаквания филм Heat 2 („Жега 2“) и коментира също предстоящия филм за Клиф Буут, който ще излезе в Netflix.

Актьорът наскоро участва в One Battle After Another („Битка след битка“) заедно със Шон Пен и Бенисио Дел Торо. Сега, на фона на новините за втори филм в света на Heat с режисьора Майкъл Ман, ди Каприо обясни какво могат да очакват феновете от продължението.

В интервю за Deadline той каза, че новият филм е „почит“ към оригинала: „Това е от онези ленти, които продължават да отекват, за които непрекъснато говорим, които са били имитирани толкова много пъти и са повлияли на толкова различни филми. Работим по него и е наистина вълнуващо.“

Ди Каприо е водил разговори да изиграе ролята на Крис Шихерлис (изигран от Вал Килмър) или детектив Винсънт Хана (Ал Пачино), но засега не е потвърдил в кой герой ще превъплъти.

Спекулации имаше и около участие на Адам Драйвър, но Ман единствено намекна, че филмът „възможно е да се снима през 2026 г.“

Ди Каприо коментира и предстоящия филм за Клиф Буут, който ще бъде излъчен в Netflix. Историята следва героя на Брад Пит от „Имало едно време в Холивуд“, но ди Каприо потвърди, че няма да се завърне като Рик Далтън.

След работата си с Куентин Тарантино, актьорът засвидетелства силен интерес към това какво ще направи режисьорът Дейвид Финчър с проекта:

„Нямам търпение да видя историята на Клиф Буут, но аз не участвам в нея. Мисля, че Дейвид Финчър е перфектният човек за този филм. Куентин е огромен почитател на работата му, аз също, и няма по-добър режисьор, който да продължи тази линия.“

Очаква се филмът да проследи следващия етап от живота на Клиф Буут. Въпреки че подробностите са малко, вече е известно, че зрителите ще видят Буут в „стария Холивуд“, работейки като каскадьор във взаимодействие с ключови фигури от индустрията още преди да се запознае с Далтън.