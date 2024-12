Най-възрастният жив британски ветеран Доналд Роуз, който е на 110 години, сподели тайната на дълголетието, съобщи „Дейли Мейл“, цитирайки думите на мъжа и неговите близки.

„Той казва, че няма тайна за дълъг живот, но вярва, че вътрешностите му са били „мариновани“ заради консумацията на морска вода и кучешки бисквити по време на войната!“, заяви служител в старческия дом, където е настанен Доналд.

A very Happy 110th Birthday to Donald!! Britain’s oldest man. One of the first ashore on DDay. 🙏🤩🥳 @forcesnews @bfbsradio pic.twitter.com/SeMfJ8xzU9