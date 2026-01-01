Поддържането на здрава и сияйна кожа през зимата не е лесна задача. Сухият, студен въздух отслабва защитната бариера на кожата и често дори овлажнителите не помагат. Диетолозите препоръчват 7 зимни храни, които можете да изберете, за да имате свежа кожа на лицето, съобщава Марта Стюарт.

Като се фокусирате върху хидратацията, здравословните мазнини и богатите на витамини храни, можете да помогнете за поддържането на силна и еластична кожна бариера през целия сезон. Поддържането на здрава кожа през по-студените месеци започва отвътре навън, с избора на храни, които помагат за противодействие на сезонната сухота. Експертите препоръчват храни, които да добавите към зимната си диета:

Дива сьомга

Диетоложката Шели Болс обясни, че един от най-ефективните начини да си набавите достатъчно омега-3 мастни киселини е да ядете мазна риба, като например дива сьомга. Тя препоръчва да се ядат поне две порции мазна риба седмично. Според статия в News in Health, съчетаването на риба със здравословни мазнини като зехтин и богати на антиоксиданти зеленчуци допълнително насърчава здравето на кожата и прави ястието лесно и вкусно за всяка вечер от седмицата.

Цветни зеленчуци и сладки картофи

Колежката й Франческа Алфано сподели, че ярко оцветените зеленчуци и сладки картофи са богати на витамин А и антиоксиданти, които помагат за поддържането на здравословен зимен блясък. Както отбелязват националните здравни институти, добавянето на храни като моркови, тиквички, спанак и броколи към зимните ястия може да насърчи обновяването и възстановяването на клетките, правейки кожата по-гладка и по-еластична.

Плодове, богати на витамин С

За да се борите със зимната сухота и матовост, яжте плодове с високо съдържание на витамин С. Диетоложката Лиза Московиц отбеляза, че пресните плодове осигуряват на кожата това защитно хранително вещество, както и допълнителна хидратация. Тя добави, че когато пазарувате в супермаркета, избирайте горски плодове, цитрусови плодове като грейпфрут и портокали, както и ябълки.

Здравословни мазнини

Включването на здравословни мазнини в диетата ви помага за поддържане на еластичността на кожата, хидратацията и бариерната функция и намалява възпалението в тялото. Включването на авокадо, ядки и семена няколко пъти седмично, както и овкусяването на зеленчуци и салати с екстра върджин зехтин, може да осигури на тялото ви достатъчно здравословни за кожата мазнини.

Ферментирали храни

Здравословният чревен микробиом играе ключова роля в поддържането на имунния отговор на кожата, хормоналния баланс и контрола на възпаленията. Това насърчава чист и сияен тен през цялата година. Както отбелязва MDPI, включването на богати на пробиотици и пребиотици ферментирали храни, като кисело мляко и кефир, в диетата ви е лесен начин за поддържане на здравето на червата и кожата.

Храни, богати на протеини

Храните, богати на протеини, като яйца, боб и леща, осигуряват аминокиселините, необходими за подпомагане на производството на колаген и възстановяването на кожата.

Хидратиращи храни и течности

Поддържането на хидратация е особено важно през зимата, когато студеният въздух навън и отоплението на закрито могат бързо да изсушат кожата. Пиенето на достатъчно течности и включването на хидратиращи храни в диетата ви ще помогне за поддържане на влагата и еластичността на кожата. Храни с високо съдържание на вода, като краставици, както и билкови чайове и бульони, помагат за поддържане на хидратация през целия ден. | БГНЕС