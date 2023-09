издава нов албумна 22 септември, съобщи АФП.След 35-годишна кариера певицата още кара хората да танцуват. Водещият сингъл от албума "Padam Padam" се превърна в голям хит това лято с над 71 милиона слушания в Спотифай."Едно ново поколение ме открива с "Padam Padam" и то не е чувало за "The Loco-Motion" или "Can't Get You Out Of My Head", казва усмихната австралийската звезда на представянето на албума в Париж.е от първия й студиен албум "Kylie", издаден през 1988 г. В него е включен и хитът "I Should Be So Lucky". От първия й албум са продадени над пет милиона броя. За да бъде отпразнувана 35-годишнината от издаването му, на 24 ноември ще бъде пуснато лимитирано издание.Певицата, която стана известна с участието си в сериала "Съседи", вече е продала над 80 милиона албума и е натрупала повече от пет милиарда стрийма, според нейната звукозаписна компания.Албумът "Tension" еНадеждите са той на свой ред да пълни залите по целия свят. След успеха на летния хит към концертите на Кайли Миноуг в Лас Вегас през ноември са добавени десет нови дати."Tension" ев музикалната кариера на Кайли Миноуг. Предишният "Disco" излезе преди три години.