Учени от Китай разработиха роботна система, подпомагаща човека при пренасянето на товари, превръщайки го в технологичен "кентавър". Роботът би могъл да се използва във военни операции и спасителни мисии след бедствия, пише Deutsche Welle .

Инженери от Южния университет за наука и технологии (SUSTech) в Шенжен, Китай, са разработили преносим робот, който превръща хората в нещо като технологичен "кентавър".

Става дума за двукрака роботизирана платформа, която се свързва с гърба на човека, който я ползва. Механичните крака отзад се движат синхронизирано с предните човешки, поемайки част от тежестта, която иначе би паднала изцяло върху тялото на човека.

За разлика от класическите екзоскелети, които се закрепват към краката на човек, за да подпомагат движението му, тази система добавя отделни роботизирани крака. По този начин човекът продължава да контролира равновесието и посоката на крачката, докато роботът поема тежестта и подпомага придвижването.

Роботът "кентавър" трябва да улесни преноса на товари

Във видеоклиповете, които демонстрират възможностите на новия робот, един инженер върви из университетския кампус, а тънките механични крака отзад следват стъпките му - не само по равен терен, но и при изкачване на стълби или преминаване през неравни повърхности.

Ключова роля играе гъвкавият интерфейс, който свързва робота с гърба на човека. Начинът, по който функционира, се променя в зависимост от теглото, което се пренася. При леки товари сглобката остава относително твърда и неподвижна, за да могат човекът и роботът да се движат координирано. Ако товарът е по-тежък, свързващата част става по-гъвкава и позволява на механичните крака да поемат по-голяма част от тежестта.

Според проучването, публикувано в списанието The International Journal of Robotics Research, при експерименти с пет участници системата е поела около 52% от пренасяния товар. Носейки 20 кг на гърба си, с помощта на робота "кентавър" доброволците са намалили енергийния си разход с 35% в сравнение с носенето на обикновена раница, като освен това са подобрили стабилността при ходене и са облекчили натиска върху краката.

За какво може да се използва този робот?

Това, което отличава тази система, е философията на проектиране. Както обяснява порталът за наука и технологии Futurism, конвенционалните екзоскелети подпомагат движението на ставите на човека, а автономните транспортни роботи, като роботизираните кучета, работят самостоятелно, но се сблъскват с проблеми при навигацията в непознати среди и имат ограничения по отношение на товароносимостта и капацитета на батерията. "Кентавърът" предлага трети вариант: човекът осигурява интелигентността за ориентиране, а роботът – силата за носене на тежестта.

Според изследователите този подход би могъл да намери приложение във военни операции, спасителни мисии след бедствия, индустриални дейности в терени със затруднено придвижване. "Кентавърът" може да е полезен при всяка задача, която изисква пренасяне на тежко оборудване за дълги периоди от време.

Роботът "кентавър" засега е прототип. Имайки предвид колко бързо се развива сферата на работиката и в частност системите за пренасяне на товари, въпросът е дали системите тип "кентавър" действително ще успеят да се наложат и да станат част от преносимата роботика на бъдещето.