Гърбатият кит, заседнал на балтийското крайбрежие на Германия, се е освободил през нощта след дни на големи усилия за неговото спасяване, предаде ДПА, позовавайки се на биолога Робърт Марк Леман.

Китът беше заседнал в плитките води край Тимендорфер Щранд от ранните часове на понеделник, привличайки сериозно медийно внимание. Леман каза, че китът е успял да доплува до по-дълбоки води през канал, изкопан от драга - плаващ багер. Биологът се е гмуркал с шнорхел до животното предния ден и се е опитал да го преведе през изкопа.

Леман посочи, че най-важното сега е 12- до 15-метровият морски бозайник да остане в открити води и, ако е възможно, да стигне до Северно море. Все още той не е в безопасност, подчерта ученият, посочвайки, че освобождаването от пясъчната ивица все още не е окончателно спасение, а само малка стъпка в правилната посока.

Леман добави, цитиран от ДПА, че животното ще се завърне у дома и ще се смята за окончателно спасено едва след като достигне Атлантическия океан.