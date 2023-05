Британският музикантне е нарушил авторските права при създаването на песента сиреши съд в Ню Йорк, цитиран от световните осведомителни агенции.Искът срещу изпълнителя беше заради съмнения, че хитът му е заимстван от парчето "Let's Get it On" от 1973 г. на покойния американски певецЖалбата бе подадена отна съавтора на Гей - Ед Таунсенд. Според тях между соул класиката и парчето "Thinking Out Loud" на Шийран има "поразителни прилики".Поп певецът, който спечели награда "Грами" за сингъла, отрича да е копирал мелодията.След заседание, продължило около три часа, съдебните заседатели решиха, че британският изпълнител не е нарушил авторските права.Ед Шийран заяви, че ена делото. Той изрази и съжаление, че "подобни неоснователни жалби стигат до съда".По време на едно от съдебните заседания по казуса британецът свири на китара и пя от свидетелската скамейка.Ед Шийран, който през 2021 г. беше обявен за, е носител на редица престижни музикални награди, сред които "Грами" и БРИТ.