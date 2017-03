Ед Шийран пусна в продажба новия си албум

Ед Шийран се завърна в социалните медии след едногодишна почивка

Британският певец, в който разширява жанровия си обхват със заемки от ирландския фолк, африканските ритми и дори рапа, предаде АФП.Три години след "Multiply" и след една година почивка, 26-годишният автор, композитор и певец. Той обяви, че това предстои още през януари, като пусна два сингълаHill" от новия албум. Те веднага заеха първите две места в британската поп класация.Този ентусиазъм на

БГНЕС

"Divide" съдържа 16 песни. Той предлага класика, акустичен поп, поръсен със соул, както и, като изненадващата песен "Eraser", с която той се пробва в рапа. "Galway Girl" и "Nancy Mulligan" са в традиционен ирландски стил, а "Bibia Be Ye Ye" - в афробийт.не забравя и стила, направил го известен - баладите и любовните песни. "Perfect" и "Hearts Don't Break Around Here" могат да повторят съдбата наи да станат