Британският певец и автор на песни Ед Шийран победи във второ дело за авторски права във федерален съд в Манхатън заради прилики между хита му "Thinking Out Loud" и "Let's Get It On" на Марвин Гей, предаде Ройтерс.



Окръжният съдия на САЩ Луис Стантън отхвърли делото, заведено от Structured Asset Sales LLC, като постанови, че частите на "Let't Get It On", в чието нарушаване е обвинен Шийран, са твърде често срещани, за да подлежат на защита на авторските права.

Шийран спечели отделен съдебен процес за песните в същия съд по-рано този месец.



Стантън председателстваше и двете дела, които се отнасяха до дела на съавтора Ед Таунсенд в класическата песен на Гей от 1973 г. Наследниците на Таунсенд не успяха да убедят съдебните заседатели, че Шийран е нарушил тяхната част от авторското право на Таунсенд върху песента.



В сряда Стантън установи, че комбинацията от акорди и хармоничен ритъм в песента на Гей е "основен музикален градивен елемент", който е твърде разпространен, за да заслужава защита на авторско право.



Адвокатът на Шийран Илин Фаркас нарече решението "важна победа не само за Ед", "но и за всички автори на песни и потребители на музика".