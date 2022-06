бе почетена от Американския филмов институт за кариерата си в Холивуд, съобщи Асошиейтед прес.Преди излъчването на церемонията за удостояването ѝ с приза за цялостно творчество, насрочена за четвъртък вечер по канал Ти Ен Ти, 86-годишната актриса си спомни за първите си стъпки в киното."Уолт Дисни" ми даде първата голяма възможност и научих толкова много от този филм ("Мери Попинз" 1964). Това бе чудесен филм за усвояване на изкуството на кинематографията, защото имаше толкова специални ефекти, толкова много чакане, толкова много сложни неща за правене, защото имаше и анимация", каза актрисата пред Асошиейтед прес. Тя подчерта, че филмът е бил чудесно начало на кариерата ѝ.Мюзикълът, адаптиран по обичаните книги за деца на Памела Травърз, излиза на екран в края на август 1964 г. Много бързосе превръща в хит сред критиците и публиката и се превръща в продукцията с най-много приходи в Северна Америка.и печели, включително и за най-добра актриса за Джули Андрюс.Само шест месеца след премиерата на "Мери Попинз", се появява не само вероятно най-големият хит в кариерата на Андрюс, но и един от филмите с най-забележителен успех в бокс офис класациите за всички времена - адаптацията по. Излязъл през март 1965 г., филмът се прожектира повече от четири години. И макар критиците да не са така ласкави както към "Мери Попинз", американската киноакадемия отново засвидетелства обичта си с десет номинации и пет спечелени награди "Оскар". За Андрюс няма статуетка, но продукцията е отличена за най-добър филм."Бях най-щастливата жена, защото се оказах в точното време на точното място, за да работя с чудесни режисьори", каза Андрюс при пристигането на церемонията, проведена миналата седмица.Сред знаменитостите, които бяха гости на церемонията, бе изпълнителката Гуен Стефани, която каза, че за нея Андрюс е идол, откакто като дете е гледала "Звукът на музиката" с родителите си. Десетилетия по-късно Стефани работи с Фарел Уилямс и записва хита си "Wind it Up", който завършва с елементи от песента "The Lonely Goatherd'' от "Звукът на музиката".В специална ретроспекция бяха представени личности, белязали етапи от кариерата на Андрюс. Сред тях бяха Керъл Бърнет, дългогодишна приятелка на Андрюс, с която печелят награди "Еми" за предаванетопрез 1971 г., актьорът Хектор Елисондо, с когото играе в(2001, 2004), Стив Карел, който работи с актрисата по новата анимация "Миньоните: Възходът на Гру", и Бо Дерек, която е в главната роля на култовия филм "10" по сценарий и режисура на покойния съпруг на Андрюс -. Двамата са съпрузи 41 години, до смъртта му през 2010 г.Едуардс режисира Андрюс в осем филма, сред които "10" и романтичната комедия "Виктор и Виктория" от 1982 г."Надявам се да съм доставила малко удоволствие", каза актрисата в отговор на въпрос на Асошиейтед прес за наследството ѝ. "За това е всичко. За раздаването. И само се надявам публиката да е прекарала добре".