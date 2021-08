изненада отново феновете си, като сподели нова снимка на стори в Инстаграм, на която се вижда ясно, че е променила драстично прическата си, пише каналът "Stars News" във vbox7.След като преди няколко месеца Били показа на света истинската си коса, която е руса, изпълнителката реши да отреже дългите си коси и да оформи косата си в къс боб, който е винаги актуален и модерен. 19-годишната звезда показа новата си визия, но загатна, че е вдъхновена от стара снимка на майка си.Феновете предполагат, че прическата е направена за предстоящата Met Gala в Ню Йорк, но засега тези слухове не са потвърдени и не известно дали имат нещо общо с грандиозното събитие.Скоро звездата показа извивките си във фотосесия за "Вог", с която предизвика небивал шум около себе си, защото дълго време криеше тялото си. Сега звездата има много повече да покаже на света - тя е готова с новия си албум.Били най-накрая зарадва феновете си и с нов албум, който се казва "Happier Than Ever". Заглавието звучи позитивно, но песните в албума не са такива. Всяка една от тях разказва за тъмната страна на известността и така "Happier Than Ever" се превръща в музикален проект, разкриващ света на славата. Първото парче, "Your Power", е нежна акустична балада, която поставя въпроса за насилието над непълнолетни момичета, но и личната изповед на Били.