Филмът "Барби" се превърна в най-касовия филм в историята на компанията Warner Bros., като спечели 1,34 млрд. долара в световния боксофис, съобщи „Variety“.



По негови данни през уикенда лентата на режисьорката Грета Геруиг е спечелила 18,2 млн. долара на 12 852 екрана в 75 държави. Така глобалният боксофис на проекта надхвърли "зашеметяващите" 1,34 млрд. долара и така той изпревари филма "Хари Потър и даровете на смъртта. Част 2" (Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2, 2011) на режисьора Дейвид Йейтс.



Отбелязва се, че "Барби" скоро може да се превърне в най-добрия филм в световния боксофис, изпреварвайки анимационния филм на Аарон Хорват и Майкъл Еленик "Супер Марио Брос Филмът" (The Super Mario Bros Movie, 2023), чиито боксофис постъпления възлизат на 1,358 млрд. долара.



Преди това "Барби" се превърна в най-касовата премиера на Warner Bros. в САЩ.