Стомашните вируси, наричани още вирусни гастроентерити, са инфекции на храносмилателната система, причинени най-често от вируси като: норовирус (най-разпространен), ротавирус (по-често при деца), аденовирус. Те се предават лесно чрез замърсени храни и напитки, контакт със заразен човек, докосване на замърсени повърхности.

Симптомите обикновено се появяват бързо и включват: гадене и повръщане, диария, болки в корема, температура и втрисане, главоболие и умора.

Ето няколко проверени във времето съвета от нашите баби за справяне с тях – естествени методи, които облекчават симптомите:

1. Чай от джоджен или мента

Той успокоява стомаха, облекчава гаденето и коликите.

1 ч.л. сушен джоджен се залива с 200 мл вряла вода, запарва се 10 минути. Пие се на малки глътки.

2. Варен ориз или оризова вода

Спира диарията, успокоява лигавицата на червата.

Оризът се вари в повече вода. Водата се прецежда и се пие топла, а оризът може да се яде с малко сол.

3. Настъргана ябълка

Съдържа пектин, който абсорбира токсините и регулира храносмилането.

Настържете ябълка и оставте да потъмнее 10–15 минути, след това яжте бавно.

ThinkStock/Getty Images

4. Препечена филия хляб

„Събира“ киселините и леко утежнява стомаха.

Изпечете филия до златисто, можете да я комбинираште с малко сол или чай.

5. Сол и захарна вода (домашен електролит)

Предпазва от обезводняване при диария и повръщане.

Рецепта:

1 литър преварена/филтрирана вода

1 ч.л. сол

8 ч.л. захар

(по избор: малко лимонов сок)

Пие се на малки глътки през целия ден.

6. Чай от лайка

Успокоява стомаха, облекчава възпаление и газове.

1 ч.л. лайка в чаша вряла вода, запарва се 10 минути, пие се топло.

iStock/Getty Images

7. Банани

Богати са на калий, лесни за храносмилане, помагат при разстройства.

Ядат се добре узрели (не зелени!).

В повечето случаи – не е нужно да се посещава лекар. Организмът сам се справя за 1–3 дни.

Но трябва да се обърнете към лекар, ако:

Симптомите продължат повече от 3 дни, температурата е над 38.5°C, има признаци на обезводняване.