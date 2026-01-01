В общо 1654 секции ще се гласува на предсрочните парламентарни избори на 19 април в трите избирателни района в София, съобщиха от районните избирателни комисии.

В 23-ти Многомандатен избирателен район (МИР), който обхваща районите "Красно село", "Изгрев", "Лозенец", "Триадица", "Младост", "Витоша", гражданите ще могат да упражнят правото си на глас в 636 секции, от които шест са подвижни и 23 - служебни, каза председателят на 23-ета Районна избирателна комисия (РИК) Полина Витанова. Тя каза, че във всички избирателни секции, с изключение на една, ще може да се гласува с машина.

Избирателите в 23-ти МИР са общо 431 630, според информация на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК). Броят мандати за разпределение в 23-ти МИР е 19.

В 24-ти МИР (районите "Възраждане", "Искър", "Кремиковци", "Оборище", "Подуяне", "Сердика", "Слатина" и "Средец") избирателните секции са 502, от които седем са служебни и четири са подвижни. Във всички секции ще може да се гласува с машина, съобщиха от РИК.

Избирателите в 24-ти МИР са общо 435 063 според информацията, публикувана на сайта на ЦИК. Те ще определят разпределението на 13 мандата.

В 25-и МИР, който включва районите "Банкя", "Връбница", "Илинден", "Красна поляна", "Люлин", "Надежда", "Нови Искър" и "Овча Купел", ще се гласува в 516 секции. В 497 от тях ще има възможност за машинен вот. Служебните секции ще са 12, а подвижните - четири, каза за БТА председателят на 25-а РИК Виолета Темелкова-Петрова.

Избирателите в 25-и МИР са 353 825. Мандатите за разпределение са 14, пише на сайта на ЦИК.