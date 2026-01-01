"Днес гласувам за добруването на българския народ, за по-високи доходи, за по-високи пенсии. Смятам, че това трябва да стане с увеличаване на брутния вътрешен продукт на страната и ускорен икономически растеж" - това заяви Румен Христов, след като упражни правото си на глас в Природо-математическата профилирана гимназия „Климент Охридски“ в Монтана.

„Като представител на Монтана и водач на листата в Монтана на партиите с най-голям опит в България, много се надявам да имаме успех, защото хората го заслужават. Това е един прекрасен край с прекрасни хора, за които аз ще дам всичко от себе си, за да живеят по-добре“, каза още Христов.