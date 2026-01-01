Заловиха 58-годишен рецидивист за купуване на гласове в село Вирове, община Монтана, съобщиха от полицията.

На 20 април е установено, че в деня на изборите той е обещавал облага на хора от селото, за да гласуват в полза на определена политическа сила.

Открити са четирима жители на селото, които упражнили изборните си права в полза на определена политическа партия срещу обещание да им бъдат заплатени по 40 евро след края на изборния ден.

Вечерта на 19 април между 58-годишния и 34-годишен рецидивист - един от хората, на които били обещани 40 евро, възникнала физическа саморазправа.

Вследствие на побоя по-младият мъж е получил порезна рана на ръката, а по-възрастният - оток на мозъка.

Последният е настанен в болница - с опасност за живота. 34-годишният мъж е задържан.