Изборният ден в Хасково започна също с проблеми. Около 30 членове и председатели на секции не са се явили на работа в началото на изборния ден.

Сериозни проблеми има и с машинното гласуване - над 30 устройства са извън строя, като в една секция в региона напълно е преустановен машинният вот. Започнаха да идват и сигналите за агитации и за контролиране на вота, предава БНТ .

Вотът в страната: Изборни нарушения, агитации и технически проблеми (ОБЗОР)

Екипът ни стана свидетел на полицейска проверка в училище "Георги Раковски" в квартал "Република", където от сутринта има огромни опашки от чакащи да гласуват. Беше подаден сигнал, че се дават указания как да гласуват избиратели.

Полиция дойде на място, а председатели на комисии заявиха, че са извикани на разпит, за да дадат показания.Проверки в Хасково се правят и във връзка с това да не се допуснат така наречените химикали с изчезващо мастило върху бюлетините, за да няма недействителни и невалидни.