Полицията проверява сигнал за мъж от Летница, предлагащ пари срещу гласуване в полза на определена политическа сила, съобщиха Областната дирекция (ОД) на МВР в Ловеч.

От началото на изборния ден има над десет сигнала за нарушения в област Ловеч, които се проверяват и своевременно се докладват на прокуратурата.

Към настоящия момент няма образувани досъдебни производства по никой от тях.

Към момента по линия на МВР изборите протичат спокойно. Около 400 служители са ангажирани с осигуряване на реда и спокойствието в изборния ден.