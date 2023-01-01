Деветима са кандидатите за кмет на Ямбол.
Ето и кои са те:
Недялка Стоянова Петкова - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Димитър Атанасов Стоянов - БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
Валентин Цветанов Ревански - ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
Стойка Колева Димитрова - ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
Милко Димитров Димитров - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
Иван Димитров Кърцъков - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
Георги Иванов Славов - ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ
Стоян Ангелов Ангелов - Движение за права и свободи – ДПС
Георги Петров Стефанов - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Валентин Ревански е досегашният кмет на града.
Припомняме, че изборните секции отворят в 07:00 часа и затварят към 20:00 часа.
Ето и кои са те:
Недялка Стоянова Петкова - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Димитър Атанасов Стоянов - БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
Валентин Цветанов Ревански - ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
Стойка Колева Димитрова - ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
Милко Димитров Димитров - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
Иван Димитров Кърцъков - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
Георги Иванов Славов - ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ
Стоян Ангелов Ангелов - Движение за права и свободи – ДПС
Георги Петров Стефанов - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Валентин Ревански е досегашният кмет на града.
Припомняме, че изборните секции отворят в 07:00 часа и затварят към 20:00 часа.