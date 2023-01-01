Деветима са кандидатите за кмет на Ямбол.



Ето и кои са те:



Недялка Стоянова Петкова - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Димитър Атанасов Стоянов - БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ

Валентин Цветанов Ревански - ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

Стойка Колева Димитрова - ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

Милко Димитров Димитров - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Иван Димитров Кърцъков - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Георги Иванов Славов - ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

Стоян Ангелов Ангелов - Движение за права и свободи – ДПС

Георги Петров Стефанов - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ



Валентин Ревански е досегашният кмет на града.



Припомняме, че изборните секции отворят в 07:00 часа и затварят към 20:00 часа.