Предупреждение от първа степен - жълт код, е в сила за областите Пазарджик, Стара Загора, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол.

Времето в сряда ще е облачно. Около обяд от югозапад ще започнат валежи от сняг, които до вечерта ще обхванат по-голямата част от Южна България и Централен Предбалкан. Значителни ще бъдат валежите в Рило-Родопската област.

Последен щурм на студа за този месец: жълт код в половин България за ниски температури

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток и температурите в източната половина от страната ще се повишат, при което снегът в източната част от Горнотракийската низина и Източните Родопи, а през нощта срещу четвъртък и в централната част от Дунавската равнина, ще премине в дъжд и там ще се образува поледица. Максималните температури ще са между 0° и 5°, в София – около 1°.

Над Черноморието облачността ще е значителна и до вечерта по южното крайбрежие ще завали дъжд. Ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 5°-7°. Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Януари беше ледено студен – какво ни чака през февруари?

В планините времето ще е облачно и около обяд в Рило-Родопската област ще завали сняг. Привечер ще завали и в Централна Стара планина. В Източните Родопи, а през нощта и в централната част на Стара планина ще има валежи от дъжд и сняг и ще има условия за образуване на поледица. Ще духа умерен, временно силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 2°, на 2000 метра – около минус 5°.

НИМХ

Прогнозата на метеоролозите е за снеговалежи в планинските райони, а в областите Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали снегът ще преминава в дъжд. Ще има условия за заледяване и хлъзгавост, като в тези области е определен жълт код за опасно време заради възможни поледици, допълват от Агенция „Пътна инфраструктура“ и апелират шофьорите, на които им предстои пътуване днес и в следващите дни, да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Областните пътни управления следят синоптичните прогнози и са в готовност да предприемат необходимите действия за обработка на настилките. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата, посочват от АПИ. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България.