Премиерът в оставка Росен Желязков и генералният секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие Матиас Корман представиха официално доклада „Икономически преглед на България за 2025 г.“, който отчита напредъка на страната по пътя към членство в ОИСР и съдържа препоръки за ключови икономически и структурни реформи.

Членството в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е следващата голяма икономическа и политическа задача пред нашето общество, която намира подкрепа във всяко едно правителство от началото на работата на Координационния механизъм през 2018 г. Това заяви премиерът в оставка Росен Желязков на пресконференция в Министерския съвет, на която генералният секретар на ОИСР Матиас Корман представи годишния доклад за икономическото развитие на България в присъствието на министъра на външните работи в оставка Георг Георгиев и министъра на финансите в оставка Теменужка Петкова.

ОИСР е организацията, която обединява 38 развити страни в целия свят, каза Желязков. По думите му в момента сме в края на третата пътна карта, като първата пътна карта беше за периода 2018-2020, втората за периода – 2021-2023 г., а третата за – 2023 – 2025 г. Условно има 25 тематични групи, по които се водят разговорите и по които показателите за напредък се отчитат. До началото на 2025 г. от тези 25 тематични групи седем бяха с приключили досиета, съобщи премиерът в оставка.

Той каза, че до настоящия момент за 2025 г. страната ни е приключила следващите девет досиета плюс две, които всеки момент ще бъдат приключени, тоест общо 11. Остават ни още седем, които тази година щяха или ще бъдат приключени успешно, за да може България да стане част от тази организация. Според Желязков това не е просто въпрос на престиж, а и огромна предпоставка за инвеститорския потенциал на страната за средата, в която се развива нашето общество и условията, за които българският бизнес може да изпълнява своята успешна роля.

Големите предизвикателства, които стоят пред нас са свързани с конкурентоспособността, а предпоставките за конкурентоспособността на страната се коренят в по-доброто образование, по-добрата инвестиционна среда, по-добрия пазар на труда, всичко онова, което е свързано с по-доброто функциониране на публичната администрация, заяви българският премиер в оставка. Той уточни, че става въпрос за онези предпоставки, които могат да създадат по-голяма добавена стойност и по-голяма продуктивност на работната сила в България като се отчитат и всички предизвикателства в това число и демографските такива, както и предизвикателствата пред социалните системи на страната.

След представянето на доклада от Матиас Корман българският премиер заяви, че България винаги е успявала и това винаги е било по трудния начин. И членството на България в ЕС беше предхождано от криза, и участието ни в банковия съюз, пътят към Шенген и еврозоната бяха предшествани от години на нестабилност, като в момента пак сме в период на политически неясноти за това по какъв начин ще посрещнем тези предизвикателства, отбеляза Росен Желязков. Той изрази надежда, че този национален подход ще ни доведе до добър край и до членство в ОИСР още през 2027 година. България, в нелека конкуренция с Румъния и Хърватска в нашия регион, ще бъде 39-ият член на ОИСР, посочи премиерът в оставка и изрази увереност, че всяко следващо правителство на България ще работи за това.

Напредъкът на България към членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е много добър през последните месеци. Ценим високо продуктивния ангажимент на правителството през последните 12 месеца за напредъка към присъединяването на страната към Организацията. Това съобщи Матиас Корман, генерален секретар на ОИСР, по време на събитие в Гранитната зала на Министерския съвет. На него той представи икономическия доклад за България на Организацията, както и равносметка на извървения път от България към членството ѝ в Организацията.

„Надяваме се да доведем процеса на присъединяване до успешен край до края на календарната 2026 година“, добави Корман.

Според него членството в ОИСР следва да преобразува страната. Той го определи като преобразяващо я пътуване, полагащо условията за по-силен растеж и създаване на работни места, и по-високи доходи и жизнен стандарт.

„Въпреки честите промени на правителствата през последните 4 години България реализира стабилен напредък в този процес и постигна надпартийна подкрепа за процеса, което е много важна част от това пътуване. Ние оценяваме това високо“, посочи още Матиас Корман.

Представеният икономически доклад съдържа препоръки за политики, насочени към подкрепа на дългосрочното благосъстояние на страната.

„През последните години България последователно стесняваше доходните различия спрямо страните от ОИСР. Реформите, приети в рамките на процеса на присъединяване на страната към ОИСР, ще позволят по-нататъшен напредък, като засилят конкуренцията и подкрепят борбата с корупцията“, заяви генералният секретар на ОИСР Матиас Корман, представяйки обзора в София. „Публичният дълг е нисък, но сега е необходима предпазлива фискална политика, за да се запази дългосрочната фискална устойчивост и да се подпомогне понижаването на повишената инфлация. Повишаването на производителността в бизнеса – по-специално чрез намаляване на бариерите пред навлизането на пазара – и подобряването на училищната система следва да бъдат ключови структурни приоритети на политиките“.

Страната ни продължава активната работа по изпълнението на препоръките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и има амбицията да приключи присъединителния процес в рамките на 2026 година. Това заяви председателят на Народното събрание Рая Назарян на среща с генералния секретар на ОИСР, съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

НС

Председателят на парламента подчерта, че присъединяването към ОИСР е основен външнополитически приоритет на България, с който са ангажирани всички компетентни български институции. Това е надпартиен, национален приоритет, който присъства в програмите на политическите партии, отбеляза Назарян.

Тя изрази благодарност за подкрепата и личната ангажираност на генералния секретар към процеса на присъединяване и подчерта отличното взаимодействие със Секретариата на Организацията. Назарян отбеляза, че ще разчитаме на тази подкрепа за успешното приключване на процеса по присъединяване, независимо от вътрешнополитическата динамика, се посочва в съобщението.

По думите ѝ, процесът на присъединяване на България към ОИСР е възможност за укрепване на демократичните институции и модернизация на управлението. Рая Назарян посочи важната роля на парламента в хода на присъединителния процес, която включва ускорено разглеждане на законопроекти, които засягат изпълнението на препоръки на ОИСР. Тя подчерта, че само през последната година и половина парламентът е приел единайсет такива законопроекти за изменение и допълнение на съществуващото законодателство, последният от които през януари тази година. За важността на присъединяването на България към ОИСР свидетелства и създаването през май миналата година на Подкомисия за подпомагане процеса по присъединяване на България към ОИСР, в която членуват народни представители от всички парламентарно представени партии, се посочва още в съобщението.

Председателят на парламента заяви, че българските институции остават твърдо ангажирани със запазването на макроикономическата стабилност и фискалната дисциплина. Назарян изрази увереност, че ще продължаваме да работим за поддържане на предвидима и отговорна фискална рамка и отбеляза, че последователността в политиките и институционалната стабилност са основни предпоставки за насърчаване на инвестициите, икономическия растеж и повишаването на общественото доверие.

Рая Назарян посочи още, че страната ни работи и постига напредък по много от предизвикателствата, засегнати в препоръките на Икономическия преглед, свързани с повишаване на конкурентоспособността, инвестиции в иновации и човешки капитал, енергийния и цифровия преход, прозрачността и борбата с корупцията. Според нея тези усилия показват, че се движим в правилната стратегическа посока и това се отчита от ОИСР.

Генералният секретар на ОИСР Матиас Корман заяви, че през последните четири години има силна политическа подкрепа за присъединяване на страната към ОИСР и през изминалите 12 месеца се вижда осезаем напредък. По думите му, правителството има желание да продължи да работи активно и той очаква положителни становища по приключване на прегледите по присъединяване в останалите седем комитета. Разчитаме на продължаващата подкрепа на Народното събрание и се надяваме на най-бърз напредък, подчерта той и допълни, че е добре, че представителите на политическите сили застават зад тази цел. Ние сме ангажирани да постигнем успех в присъединяването на България към ОИСР и се надяваме да приключим този процес в рамките на 2026 г., заяви още Корман.