като е усетено и в България, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география.

То е станало в 8:26 часа българско време и е с магнитудна Рихтер с дълбочинаЗеметрението е на 67 кми на 14 км Север-Североизток от Тисмания.



В 8:59 часа е имало вторичен трус с магнитуд 3,2 по Рихтер на 6,7 км на запад от Търгу Жиу и на 259 км от София. предава NOVA .

