Браншовата камара „Плодове и зеленчуци“ (БКПЗ) официално изпрати пакет от предложения до министър-председателя Андрей Гюров и министъра на земеделието Иван Христанов. Организацията алармира, че заради войната в Близкия изток и натрупаните през годините проблеми, българското производство е изправено пред реален риск от масови фалити и затваряне на стопанства.

От Камарата подчертават, че производството на зеленчуци у нас е намаляло 2,7 пъти, а при плодовете спадът е катастрофален – 10 пъти спрямо 1989 г. Причина за това са нерешените въпроси с напояването, липсата на контрол и климатичните кризи. Сега, на фона на растящите цени на горивата и торовете, секторът има нужда от незабавна ликвидност, за да гарантира продоволствената сигурност на страната.

Предложения за финансова стабилност и ликвидност

БКПЗ настоява за прилагане на данъчна „ваканция“, при която субсидиите по ОСП да не се облагат с данък печалба. Това би позволило на фермерите да разполагат с повече средства за оперативни разходи. Организацията предлага и 12-месечен гратисен период за лихвите по кредитите към търговските банки чрез нови държавни инструменти.

Освен това, браншът призовава за максимално ранно изплащане на директните плащания за кампания 2025 г. от ДФ „Земеделие“. Те настояват правителството да заеме активна позиция в ЕС за мобилизиране на средства от Кризисния резерв, както и за национално подпомагане по модела на „украинската помощ“, което да покрие скока в цените на енергията и препаратите.

Борба с фиктивните производители и засилен контрол

Организацията алармира, че е крайно наложително създаването на Регистър на трайните насаждения. Според БКПЗ това ще изсветли сектора и ще спре субсидирането на фиктивни градини. По техни изчисления това би освободило около 30 млн. евро, които да се насочат към реалните земеделци, осигуряващи качествена храна на пазара.

Друг критичен момент е борбата с вредителите. Камарата иска увеличаване на бюджета за справяне с „черната златка“, която заплашва да унищожи останалите овощни насаждения. Успоредно с това се настоява за строг фискален и фитосанитарен контрол върху вноса от трети страни (БАБХ, НАП и Митници), за да се защити българското производство от нелоялна конкуренция.

Пълният списък с дългосрочните мерки за устойчивост на сектора, предложени от БКПЗ, може да бъде намерен ТУК.