Законопроектът за изменение на Закона за Сметната палата, с който се закрива Комисията за противодействие на корупцията (КПК), е първа точка в предложената програма на Народното събрание за тази седмица.

С промените функциите на КПК по разкриване и противодействие на корупцията се прехвърлят на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), а тези по установяване на конфликт на интереси и на несъответствия в декларираното имущество на лица, заемащи публични длъжности - на Сметната палата. Разследването на проявите на корупция по високите етажи на властта се предвижда да бъде възложено отново на следователите.

Вчера Комисията по конституционни и правни въпроси на Народното събрание прие редакция, според която КПК трябва да предаде на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) всички архивни дела на оперативен отчет, както и станалите бази данни в КПК, съдържащи информация относно тези дела. Първоначално се предлагаше останалите данни да бъдат унищожени незабавно.

Правната комисия прие да не бъдат унищожавани архивни данни на КПК при нейното закриване

След гласуването на законопроекта на първо четене в пленарната зала Атанас Атанасов от „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) обърна внимание на този параграф. Тогава той попита какви са тези данни и кой ще ги унищожи. Тук се дава възможност събраните данни със СРС да бъдат фиктивно унищожени и след това да бъдат използвани, коментира Атанасов.

На заседанието на правната комисия вчера срещу унищожаване на информация по дела и преписки, водени от КПК, се обявиха от ПП-ДБ и „Възраждане“ и поискаха тези данни да преминат към ГДБОП, а не към ДАНС. Председателят на комисията Анна Александрова (ГЕРБ-СДС) обясни, че Министерството на правосъдието не подкрепя архивните данни да отидат в ГДБОП, но подкрепя да не се унищожава информация.

Тази седмица се предвижда депутатите да обсъдят на второ четене и промени в Закона за здравето, както и да разгледат на първо четене изменения в Закона за гражданското въздухоплаване и в Закона за движението по пътищата. В проектопрограмата е и първото четене на Законопроект за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност.

Първа точка в четвъртък се предлага да бъде второто четене на промени в Закона за киберсигурност. В проектопрограмата за утре е ратификацията на Споразумението между правителствата на България и Италия за сътрудничество в областта на отбраната относно съвместното изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район „Кабиле“, както и проектът на решение за приемане на Проект за инвестиционен разход „Придобиване на брегови противокорабни ракетни комплекси”.

В петък се предвижда депутатите да обсъдят проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2026 г. и изменения в Закона за адвокатурата на второ четене. В петък е предвиден и редовен парламентарен контрол.